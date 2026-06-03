Câți bani a primit un șofer care și-a lovit mașina de un bolovan căzut pe șosea, pe Valea Oltului

Un șofer a cărui mașină a suferit daune serioase, după ce a lovit o stâncă rostogolită pe carosabil, pe Valea Oltului, a obținut bani din partea instituției care administrează Drumul Național 7, după 8 ani de procese, relatează Turnul Sfatului.

Incidentul a avut loc într-o seară a iernii anului 2018, pe raza localității Lazaret. Conform documentelor din dosar citate de Rejust.ro, șoferul a lovit o piatră imensă care a căzut de pe versant, iar autoturismul a suferit daune considerabile în urma impactului. Incidentul având loc în timpul nopții, timpul de reacție a șoferului a fost redusă.

După ce autovehiculul a fost declarat „daună totală”, șoferul a dat în judecată administratorul DN7, care este Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Valoarea pagubelor a fost de 42.500 lei, potrivit expertizei tehnice, arată datele din dosar. În primă instanță, magistrații i-au dat câștig de cauză șoferului care a chemat în instanță CNAIR. Judecătorii au hotărât ca instituția statului să îi plătească reclamantului suma constatată cu titlu de daune materiale, dar și 5.000 de lei daune morale plus cheltuielile de judecată.

CNAIR a contestat decizia și tribunalul a admis parțial cererea, stabilind că despăgubirile materiale să fie de circa 4.100 euro sau echivalentul în lei la cursul BNR din ziua plății, iar restul dispozițiilor să fie menținute.

Instituția din subordinea Ministerului Transporturilor a mers mai departe și a atacat decizia cu recurs, susținând că nu sunt întrunite condițiile răspunderii civile și contestând atât existența prejudiciului, cât și acordarea daunelor morale.

Magistrații de la Curtea de Apel Alba Iulia au admis recursul, au casat parțial decizia tribunalului și au trimis dosarul spre rejudecare pentru stabilirea exactă a valorii prejudiciului financiar, constatând că instanța de apel nu a motivat suficient modul în care au fost calculate despăgubirile materiale și nici aplicarea normelor referitoare la dauna economică totală.

În cele din urmă, răspunderea administratorului drumului pentru incident nu a fost înlăturată, însă valoarea despăgubirilor materiale a fost reanalizată de instanță, astfel instanța a stabilit că șoferul trebuie să primească, în final, 3.706 de euro sau echivalentul în lei la cursul BNR din ziua plății cu titlu de daune materiale.