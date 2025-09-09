Câți bani cheltuim de-a lungul întregii vieți. Și cum ne comparăm cu alte țări

Conform unei analize realizate de Investopedia citate de Money Digest, un american obișnuit cheltuiește 3,45 milioane de dolari de-a lungul vieții pentru a-și împlini visul american. Site-ul a estimat costurile unor etapedin viața unei persoane, cum ar fi căsătoria, nașterea copiilor și cumpărarea unei case, precum și plata asistenței medicale și a studiilor universitare și economisirea pentru pensie. O persoană din Marea Britanie cheltuiește, în medie, o sumă de 1,5 milioane de lire sterline de-a lungul vieții. Cum stau lucrurile în România.

La noi, INS a calculat cheltuielile medii anuale ale unei familii, care sunt în jur de 33.600 de lei anual, potrivit declarațiilor date în timpul anchetei Bugetelor de familie (ABF). Numerele diferă în funcție de profesie (de salariu), de regiuni și de numărul de copii. Pensionarii de pildă cheltuie puțin peste 26.000 de lei anual.

Cum viața activă în România este de 32.7 ani, după care mai urmează circa 14 ani de pensie, HotNews a calculat care sunt cheltuielile medii de la intrarea la primul job până la finalul vieții. Am luat în calcul o inflație medie anuală de 3% precum și relația dintre cresterea salariala și creșterea cheltuielilor din ultimii 20 de ani.

În ultimul deceniu, averea netă a românilor a crescut spectaculos. Conform celor mai recente date publicate de BNR în Raportul asupra stabilității, între 2014 și 2024, stocul de active imobiliare deținute de populație s-a dublat, iar portofoliul de active financiare aproape s-a triplat. Statistic, pare că românii nu au dus lipsă de bani. Însă dincolo de această imagine optimistă se ascunde o realitate mult mai nuanțată: consumul a crescut peste veniturile disponibile, iar economisirea este, în termeni reali, negativă.

Un boom al averii, dar pe baze fragile

Într-o economie în care șocurile externe sunt din ce în ce mai frecvente, averea netă crescută oferă un tampon important, scriu autorii raportului. În practică însă, mulți români trăiesc „pe datorie” sau pe baza economiilor din trecut. Rata de economisire este negativă – semn că veniturile disponibile sunt consumate în totalitate și chiar depășite. Practic, oamenii își mențin stilul de viață apelând fie la credite, fie la rezervele deja acumulate.

Românii continuă să investească, predominant în locuințe, ceea ce explică și rata excepțională de deținere a proprietății – 94,3% dintre gospodării dețin o locuință, cel mai ridicat procent din Uniunea Europeană. Această tendință se manifestă chiar și în rândul celor aflați în risc de sărăcie, ceea ce sugerează o cultură puternic orientată spre proprietate, indiferent de venit.