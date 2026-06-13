Câți bani face cea mai cunoscută patiserie de merdenele din București. Profitul „s-a umflat precum aluatul” în ultimul an

Devenită celebră după ce a fost inclusă în promovarea locală a serialului Emily in Paris, de pe Netflix, Patiseria Comteia Impex SRL din București, cunoscută drept Nea Mihai din Piața Amzei, era de ani buni locul cunoscut pentru „cele mai bune merdenele” din București. Succesul s-a văzut și în profitul din ultimul an.

Potrivit site-ului Economica, după ce în 2023 patiseria. a raportat un profit net de numai 27.570 de lei, în 2025 profitul a urcat la 542.382 de lei. Mai mult de 100.000 de euro, de aproape 20 de ori mai mare față de 2023.

Firma, care a traversat și mai mulți ani cu pierderi, are 10 angajați.

Patiseria funcționează din 1985 în același loc din zona Piața Amzei și este administrată de â George Gheorghe, nepotul lui nea Mihai, scrie Economica. Nea Mihai continuă să vândă și el celebrele merdenele făcute după o rețetă dobrogeană, dar și celelalte produse: cornurile cu cașcal sau ciocolată, saleuri, brânzoaice sau trigoane cu brânză și mărar.