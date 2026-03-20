Câți bani primește Bucureștiul și cum se împart banii între Primăria Capitalei și Sectoare. Referendumul lui Nicușor Dan, aplicat parțial

Pentru anul acesta, Primăria Capitalei primește în plus, față de 2025, circa 1,5 miliarde de lei, potrivit Legii bugetului de stat adoptate vineri în Parlament.

O altă noutate din noul buget este că, anul acesta, banii din impozitul pe venit nu mai sunt împărțiți de Guvern, ci de Consiliul General, ceea ce înseamnă că parțial referendumul lui Nicușor Dan a fost aplicat. Este vorba despre circa 9,5 miliarde de lei, care vor fi împărțiți între Primăria Capitalei și Sectoare. Ilfovul primește circa 110 de milioane lei din banii bucureștenilor.

Cei circa 11 miliarde lei, care se estimează că vor fi colectați din impozitul pe venit la nivelul Bucureștiului, se împart astfel, potrivit unui amendament introdus în proiectul de lege adoptat:

14% merg direct la Primăria Capitalei – circa 1,5 miliarde lei;

1% către Ilfov – aproximativ 110 milioane lei;

85% vor fi împărțiți de Consiliul General, între Primăria Capitalei și Primăriile de Sector. De aici, separat, Sectorul 4 condus de Daniel Băluță primește direct 150 milioane lei pentru pasajul de la intersecția strada Ion Iriceanu cu strada Turnu Măgurele, planșeul de la Unirii și „alte lucrări de infrastructură”.



O premieră în noul buget

Este pentru prima oară, în peste 20 de ani, când cei 85% sunt împărțiți de Consiliul General. Până acum împărțirea era făcută de Guvern și Parlament, prin legea bugetului de stat.

Astfel, cel puțin parțial, unul dintre punctele de la referendumul lui Nicușor Dan, ca banii să fie împărțiți la nivel local, a fost implementat. Însă acest lucru s-a făcut prin Legea bugetului de stat, deci este valabil doar pentru anul acesta.

Anul viitor, lucrurile s-ar putea schimba. Ca împărțirea să fie aplicată anual, este necesar ca rezultatele referendumului lui Nicușor Dan să fie implementate în Legea finanțelor publice.

Ce prevede exact Legea bugetului de stat

„Din impozitul pe venit estimat, o cotă de 1% se repartizează județului Ilfov (…) pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, iar o cotă de 14% se repartizează bugetului local al municipiului București (…) ce se utilizează cu prioritate pentru finanțarea serviciilor publice generale de la nivelul municipiului București, pentru asigurarea finanțării proiectelor de infrastructură, pentru asigurarea cofinanțării proiectelor din fonduri rambursabile și/ sau nerambursabile și pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală”, se arată în bugetul aprobat.

Restul de 85% sunt împărțiți de Consiliul General între Primăria Capitalei și Sectoare.

„Suma corespunzătoare unei cote de 85% din impozitul pe venit estimat se comunică municipiului București de către Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, în termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei legi. În termen de 10 zile lucrătoare de la comunicare, suma estimată, aferentă cotei de 85%, comunicată se repartizează prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București bugetului local al municipiului București și bugetelor locale ale sectoarelor municipiului București”, se mai arată în proiectul aprobat.

Cum se face împărțirea banilor între Primăria Capitalei și Sectoare

Pentru repartizarea sumelor corespunzătoare cotei de 85% Consiliul General al Municipiului București are obligaţia ca, în termen de 2 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a legii, să solicite în scris tuturor sectoarelor prezentarea de cereri pentru repartizarea de sume, iar sectoarele au obligația să comunice propunerile în termen de 2 zile lucrătoare de la solicitare, se mai arată în proiectul adoptat.

Potrivit unor surse din administrația locală, consultate de HotNews, negocierea este ca Sectoarele să nu aibă un buget mai mic ca anul trecut.

Ce spune primarul general

„Sunt mulțumit? Doar parțial. Pentru că, chiar dacă am primit o alocare mai bună anul acesta, raportată la anii 2024 și 2025, suntem tot în filmul unui buget de bazar, în care se negociază în cadrul Coaliției, an de an cât va primi PMB, cât vor primi primăriile sectoarelor. Nu în funcție de responsabilitățile reale și de nevoile de finanțare a serviciilor publice, ci în funcție de mușchii politici. Acest lucru NU este normal! Avem nevoie de o formulă predictibilă, dată de legea Finanțelor Publice (acesta nu se modifică an de an), și să nu mai stăm în această incertitudine păguboasă”, a scris primarul general, Ciprian Ciucu, pe pagina de Facebook.

Este bine că bugetul va fi distribuit de către Consiliul General? Ciucu spune că „vom vedea”.

„Până în acest moment nu avem o majoritate clară, negociată și statuată, ci avem majorități conjuncturale. Am discutat la Coaliție care sunt procentele care revin PMB și care sunt procentele care revin Sectoarelor. Dacă ne ținem cu toții (PNL, PSD, USR) de ceea ce am decis la Coaliție, atunci anul acesta va fi trecut cu bine și voi avea liniștea să mă ocup de proiectele și de reformele promise.

Dacă nu ne vom ține de cuvânt (eu nu îmi încalc cuvântul), va fi greu, poate urma o perioadă de incertitudi”, a mai scris Ciucu.

Cum se face bugetul Primăriilor din București

Bugetul Primăriilor din București este compus impozitul pe venit, o parte din cotele defalcate din TVA în principal pentru învățământ și servicii sociale, impozitele și taxele locale colectate direct de primarii și veniturile proprii ale acestor instituții.

În 2024 și 2025, din cauza Ordonanței trenuleț, doar 65% din impozitul pe venit a revenit Municipiului București, subfinanțare reclamată de administrația Nicușor Dan.