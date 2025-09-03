Câți bani vrea să economisească Ilie Bolojan prin reducerile de personal din primării. „Este și un aspect de echitate”

Premierul Ilie Bolojan estimează că disponibilizarea a 13.000 de angajaţi din administraţia publică locală ar reprezenta o economie bugetară de 1,2 – 1,4 miliarde de lei anual, transmite Agerpres.

El a menţionat, pentru Europa FM, că dacă s-ar realiza o reducere de 10% a numărului efectiv de angajaţi din administraţia locală, jumătate din autorităţile publice locale ar trebui să facă disponibilizări.

Potrivit acestuia, „cel puţin o treime” din comunele din România nu acoperă nici măcar salariile din veniturile încasate de la cetăţeni. Premierul a spus că o primărie cu personal „excedentar” are obligaţia de a face reduceri de personal.

„Fiecare leu economisit – de la cea mai mare localitate din România până la comuna cea mai mică – înseamnă bani, pe care, după aceea, bugetul de stat nu îi repartizează către aceste localităţi. Sau bani pe care îi folosesc pentru a schimba faţa acestor localităţi. Orice leu economisit înseamnă bani care se duc în investiţii”, a mai spus el.

Bolojan a declarat că o astfel de măsură ar avea şi un impact „moral”, deoarece încrederea celor care contribuie la bugetul de stat va fi recâştigată doar atunci când aceştia vor vedea că banii respectivi nu sunt risipiţi.

„Când oamenii văd că o parte din banii pe care îi plătesc se duc pe ‘apa sâmbetei’, nu au cum să plătească voluntar lucrurile. Şi atunci caută să îşi optimizeze fiscal plăţile, să fugă de plata impozitelor, pentru că nimeni nu vrea să plătească un impozit, ştiind că acei bani sunt folosiţi pentru tot felul de lucruri care nu înseamnă plus. Deci, este şi un aspect de echitate, de moralitate şi de capacitate de a lua decizii în alte domenii”, a adăugat el.