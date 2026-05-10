Câți migranți au ajuns în Marea Britanie traversând Canalul Mânecii cu barca. Londra dispusă să dea bani Franței pentru a-i opri

Ambarcațiune cu migranți pe plaja de la Dunkerque Foto: Chris Eades / News Licensing / Profimedia

Ultimele statistici ale guvernului britanic arată că, din 2018 încoace, numărul migranților care au traversat Canalul Mânecii în ambarcațiuni de mici dimensiuni a ajuns la peste 200.000, informează AFP, preluată de Agerpres.

Acest bilanţ vine în contextul în care partidul anti-imigraţie Reform UK a obţinut câştiguri semnificative în alegerile locale de joi.

Coasta de nord a Franţei este principalul punct de plecare pentru migranţii care speră să ajungă pe coasta britanică în ambarcaţiuni mici, precare şi supraaglomerate.

Aproximativ 70 de persoane au sosit vineri într-o singură ambarcaţiune, conform datelor publicate sâmbătă de Ministerul de Interne. Această traversare a ridicat numărul total de sosiri din 2018 la 200.013, conform autorităţilor.

Acest număr este calculat folosind statisticile oficiale guvernamentale pentru perioada 2018-2025 şi cifrele provizorii înregistrate de la începutul anului.

Cel puţin 29 de migranţi au murit pe mare în încercarea de traversare până în 2025, conform unui bilanţ al AFP bazat pe surse oficiale franceze şi britanice. Alte şase persoane au murit în acest an.

Prim-ministrul laburist Keir Starmer, aflat în dificultate, se confruntă cu o presiune tot mai mare în ceea ce priveşte problema acestor ambarcaţiuni.

Ministrul său de Interne, Shabana Mahmood, a propus o reducere drastică a protecţiei refugiaţilor şi eliminarea beneficiilor automate pentru solicitanţii de azil.

Marea Britanie şi Franţa au încheiat luna trecută un nou acord pe trei ani, menit să împiedice migranţii fără acte să încerce periculoasa traversare a Canalului Mânecii.

Ca parte a acestui acord, Franţa s-a angajat să îşi mărească prezenţa poliţiei pe coastă cu mai mult de jumătate pentru a combate imigraţia ilegală.

Marea Britanie, la rândul său, s-a angajat să ofere până la 766 de milioane de euro. Cu toate acestea, aproape un sfert din această sumă va fi condiţionată şi va fi plătită numai dacă măsurile franceze se dovedesc eficiente.