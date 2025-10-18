Serviciul ucrainean de informații militare (HUR) a declarat sâmbătă că unii dintre militarii ruși care dezertează „își părăsesc pozițiile direct de pe câmpul de luptă, alții dispar din punctele de desfășurare permanente, iar o parte din personalul militar pur și simplu nu se mai întoarce din tratament medical sau vacanțe”, transmite TVP World.

Într-un comunicat publicatsâmbătă pe canalul său oficial de Telegram, HUR a afirmat că între noiembrie 2024 și iulie 2025 „peste 25.000 de soldați și ofițeri din Districtul Militar Central – unul dintre cele cinci care operează în cadrul structurii de ocupație a armatei — și-au părăsit independent unitățile”.

Spionajul ucrainean susține că fenomenul a afectat diverse fronturi și baze militare. HUR a documentat și cazuri de dezertare „cu arme și chiar echipament de luptă – peste 30 de astfel de incidente numai în perioada 2024-2025”.

„Condiții de serviciu insuportabile”

Serviciul ucrainean de informații militare a pus dezertările în masă pe seama a ceea ce a descris drept „condiții de serviciu insuportabile”, invocând o „hărțuire larg răspândită, o lipsă catastrofală de provizii și desfășurări în masă în cadrul așa-numitelor «asalturi de carne»”.

Ultima sintagmă folosită de HUR se referă la atacurile frontale cu multe victime pe care le ordonă comandanții ruși.

HUR susține, totodată, că documentele militare interne rusești enumeră „nerespectarea ordinelor” printre cauzele oficiale ale decesului militarilor.

„În ultimul an, au fost documentate peste 30 de astfel de cazuri”, a declarat instituția ucraineană, „ceea ce indică, de fapt, o practică sistematică de execuție a soldaților ruși care refuză să meargă la măcel din motive legate de ambițiile Kremlinului”.

HUR a lansat un apel către trupele ruse, spunând: „Fiecare militar rus care nu vrea să moară pentru regimul Putin are șansa de a-și salva viața. Pentru a face acest lucru, este necesar să scrieți botului proiectului «Vreau să trăiesc» de pe Telegram.”