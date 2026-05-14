Câți oameni spun organizatorii că au fost la concertul Metallica, găzduit pe Arena Națională din București

Concertul susținut miercuri seară de legendara trupă rock Metallica a fost evenimentul „cu cea mai mare audiență organizat vreodată pe Arena Națională”, susțin organizatorii. Aceștia au precizat, pentru HotNews, câți fani au fost prezenți aseară pe arenă.

„Metallica a adus turneul mondial M72 la București, concert ce a doborât două recorduri! Metalllica este concertul cu cel mai rapid sold-out din istoria României și evenimentul cu cea mai mare audiență organizat vreodată pe Arena Națională”, a transmis Emagic, organizatorul concertului Metallica la București, într-un comunicat de presă.

Rugați de HotNews să spună câți oameni au fost prezenți pe Arena Națională, organizatorii au estimat că 65.000.

Stadionul Arena Națională are o capacitate de 55.634 de locuri, toate pe scaune. Dincolo de acest număr, se adaugă persoanele care au avut bilete pe gazon.

Metallica a susținut miercuri seară al cincilea concert la Bucureşti. Ultimul concert a fost pe 14 august 2019. Show-ul Metallica a făcut parte din turneul M72 World Tour, lansat în aprilie 2023.

Biletele pentru concertul Metallica de pe Arena Națională au fost puse în vânzare la sfârșitul lunii mai 2025, cu un an înainte de show-ul de aseară.

În fața unui stadion plin, Metallica a oferit și o surpriză muzicală fanilor: Legendara trupă rock a interpretat piesa „Cine ești tu oare” a trupei Compact.