Câți români s-au uitat la președintele Nicușor Dan în interviul de la TVR

În primele 15 minute, doar 3.000 de persoane din publicul 21-59 de ani au urmărit interviul de miercuri. Apoi, audiența a crescut, minutul maxim fiind de aproximativ 100.000 de oameni din toate categoriile, ceea ce reprezintă mai puțin de un punct de audiență.

Președintele României, Nicușor Dan, a acordat, miercuri seară, de la ora 21.00, un interviu televiziunii publice. Discuția, transmisă în direct din Salonul Muntenesc al Palatului Cotroceni – aflat chiar lângă biroul prezidențial – a durat aproximativ o oră.

Deși difuzată în prime-time și pe un post care poate fi recepționat de oriunde din România, emisiunea a reușit să atragă, conform datelor de audiență, maximum 100.000 de români simultan. Şi asta abia după primele 30 de minute de emisie.

În interviul acordat televiziunii naţionale, preşedintele Nicuşor Dan a vorbit despre dronele ruseşti care au intrat în spaţiul aerian polonez şi despre sprijinul pe care România îl poate aştepta din partea aliaţilor într-o situaţie similară.

De asemenea, preşedintele a fost întrebat despre contribuţia României la efortul de înarmare al UE, despre PNRR, şefii de parchete şi de servicii secrete, problemele din învăţământ sau alegerile pentru Primăria Capitalei şi coaliţia de la guvernare. Interviul poate fi văzut aici.

Câţi oameni au fost interesaţi de ce spune preşedintele?

Numărul maxim de persoane care au privit simultan interviul cu preşedintele României a fost de aproximativ 100.000.

Indicatorul care contează cel mai mult pentru televiziuni, așa-numitul public comercial (persoanele cu vârste între 21 și 59 de ani, considerate mai active economic și mai atractive pentru publicitate) a fost redus pe tot parcursul interviului, potrivit datelor de audienţă.

În primul sfert de oră al interviului, doar 3.000 de persoane din această categorie au urmărit TVR1, ceea ce a însemnat o audiență de 0,03 puncte. Impactul televiziunii publice şi interesul pentru acest tip de apariţie prezidenţială au crescut semnificativ abia în ultimul sfert de oră din interviu, când s-a atins un vârf de aproximativ 30.000 de telespectatori din acest segment.

Pentru comparație, în primul sfert de oră după ora 21.00, ProTV a difuzat un episod din „Las Fierbinți”, înregistrând o audiență de 8,33 pe publicul comercial. Antena 1, cu reality-show-ul „Asia Express”, a obținut 7,41 puncte de audienţă.

Publicul general, puțin mai numeros

Pe publicul general (toate categoriile de vârstă), audiența interviului a fost mai mare, dar în continuare modestă: 0,48 în primul sfert de oră, 0,83 în al doilea, 0,93 în al treilea și 0,79 în ultimul. La cel mai înalt punct al emisiunii, președintele Nicușor Dan a reușit să capteze atenția a mai puțin de 100.000 de persoane dintr-o țară de peste 19 milioane de locuitori.

În prima jumătate de oră, TVR3 a avut audiențe mai mari decât TVR1, difuzând o înregistrare a piesei de teatru „Mincinosul” de Carlo Goldoni, care a avut premiera în anul 1991.

Spectacolul s-a terminat la ora 21.30, iar următorul program a fost emisiunea „Memoria tiparului”, în care studioul teritorial Târgu Mureş realizează revista presei de odinioară.

Acel moment a coincis cu o ușoară creștere a audienței TVR1.

Ce înseamnă ratingul

Un punct de rating înseamnă aproximativ 100.000 de telespectatori. Pentru televiziunile private, nu publicul general, ci publicul comercial este cel care cântărește decisiv. Motivul: aici se concentrează consumatorii cu venituri, deci cei mai interesanți pentru agențiile de publicitate. Din acest motiv, televiziunile își calculează succesul nu doar prin numărul total de telespectatori, ci mai ales prin performanța pe segmentul 21–59 de ani.