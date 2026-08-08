Câți români se mai uită la „Insula Iubirii” de pe Antena 1? Răsturnare de situație în audiență

Emisiunea „Insula iubirii” de la Antena 1 încă mai stârnește interesul telespectatorilor, însă ultimul episod nu a fost cea urmărită producție TV.

Aproximativ 400.000 de români au urmărit în fiecare minut emisiunea de joi, 2 august, considerată în trecut show-ul verii, potrivit Pagina de Media.

Programul rămâne între preferințele celor care aleg să se uite în prime-time la televizor, însă audiențele au fost mai modeste decât în trecut.

Joi, audienţa a fost de peste două ori mai mică decât prima poziţie pe același tronsos orar (20.30-23.45), ocupată de Pro TV, cu „Las Fierbinţi”, apoi cu filmul „Misiune în forţă”.

Poziția a treia a fost ocupată de Kanal D, care difuza la ora respctivă serialul „O dragoste”.

În sezoanele anterioare și în edițiile speciale sau finale, Antena 1 se impunea frecvent ca lider de audiență cu „Insula iubirii”.