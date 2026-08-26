Câți români și-au făcut pensie la Pilonul III pentru un venit suplimentar la bătrânețe

Numărul românilor care și-au făcut pensie privată facultativă (Pilonul III) pentru un venit suplimentar la bătrânețe a ajuns la peste 1,11 milioane de participanți la sfârșitul lunii iulie din acest an, în creștere față de 1,09 participanți în luna anterioară, arată cele mai recente date analizate de Profit.ro.

În timp ce NN se menține pe primul loc în funcție de numărul de clienți la fondurile sale, BT Pensii a ajuns la aproape 230.000 de clienți, depășind pentru a șaptea lună la rând fondul BCR Plus, care avea peste 186.000 de participanți la finalul lunii trecute.

Valoarea activelor nete deținute de cele 10 fonduri din Pilonul III de pensii a crescut la peste 9,12 miliarde de lei la sfârșitul lunii iulie din acest an, față de 8,76 miliarde de lei în luna iunie, arată datele analizate de Profit.ro.

Citește mai multe pe Profit.ro