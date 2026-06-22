Câți români sunt abonați în rețelele Orange, Digi și Vodafone. Scădere pe piața telecom pentru al cincilea an consecutiv

Piața serviciilor de internet fix și mobil din România a continuat să se extindă anul trecut, susținută de un salt de 45% al adopției 5G și de extinderea conexiunilor prin fibră optica (+7%), internetul contribuind cel mai mult (41%) la veniturile din sectorul telecom, arată datele publicate luni de Arbitrul telecom (ANCOM). Veniturile sectorului telecom au ajuns la aproximativ 3,2 miliarde de euro în 2025, fiind al cincilea an consecutiv de scădere, pe fondul reducerii veniturilor din telefonia fixă și mobilă.

Peste 7 milioane de conexiuni de internet fix

Datele ANCOM pentru anul 2025 indica o maturizare a conexiunilor de internet fix, cu un avans semnificativ in mediul rural (+6%) și pe segmentul conexiunilor Gigabit (+14%). Acest impact este resimțit si la nivel economic, internetul contribuind cel mai mult la realizarea veniturilor din sectorul telecom (41%).

Principalele evoluții pe piața de internet fix:

peste 7 milioane de conexiuni de internet fix (+3%), cu o creștere in mediul rural de 6%, iar in mediul urban de doar 1%;

4 din 10 conexiuni sunt Gigabit (+14%), in principal pe fondul creșterii celor cu fibra optica pana in locuința/sediu (FTTH) la 5,7 milioane (+7%);

traficul mediu lunar a ajuns la 102 GB per locuitor (+15%);

primii 3 furnizori, în funcție de numărul de conexiuni: Digi 74%, Orange 15% si Vodafone 10%.

Competiție acerbă pe internet mobil între Orange, Digi și Vodafone

Românii aveau anul trecut 22,3 milioane de conexiuni de internet mobil, în creștere cu 3% față de anul 2024. Dintre acestea, aproape un sfert (23%) erau în reţele 5G (5,1 milioane, în creştere anuală cu 45%), evoluţie impulsionată de înnoirea parcului de dispozitive cu capabilităţi 5G ale consumatorilor.

Împreună cu conexiunile 4G, care reprezintă practic standardul din piaţă (64% din total) conexiunile mobile de mare viteză însumau 19,5 milioane, adică aproape 9 din 10 conexiuni au utilizat reţelele 4G şi/sau 5G, în funcţie de disponibilitatea acestora la nivel local.

Astfel, penetrarea internetului mobil la 100 locuitori a ajuns la 117%, iar a celui de mare viteză 4G şi/sau 5G a depăşit numărul locuitorilor, ajungând la 102% la finele lui 2025.

„Analiza cotelor de piață pe categorii de utilizatori arată că Digi este pe primul loc în segmentul persoanelor fizice (47%), urmat de Orange cu 28%, care este în schimb lider la cartelele preplătite (60%) şi la persoanele juridice (38%). După finalizarea preluării în 2026 a utilizatorilor Telekom (19%) este de aşteptat ca Vodafone (30%) să preia prima poziţie în categoria persoanelor juridice, astfel că fiecare din cei trei furnizori va fi lider pe câte un segment.”, se arată în raportul ANCOM.

Digi și Orange dețin fiecare aproximativ 35% din numărul de conexiuni active, urmați de Vodafone (21%), precizează autoritatea.

Traficul lunar a crescut

În anul 2025, traficul mediu lunar pe cartelă SIM activă a crescut la 12,7 GB, de la 11,2 GB în 2024, respectiv 9,6 GB în 2023, menţinând ritmul de creştere absolută, în mod similar cu media calculată per locuitor (14,7 GB/lună în 2025, din care 14,4 GB a fost realizat prin telefoanele mobile).

Aceste evoluții confirmă faptul că internetul mobil este nu numai o soluţie de conectivitate în anumite situaţii, ci şi o necesitate pe care utilizatorii se pot baza în desfăşurarea activităţilor zilnice, spune autoritatea.

Numărul abonaților la telefonia mobilă și TV stagnează

În sectorul telefoniei mobile, numărul cartelelor SIM a rămas constant (22,8 milioane), avansul abonamentelor (+5%) compensând scăderea cartelelor preplătite active (-13%).

Traficul de voce a accelerat ritmul de scădere anuală (-5%), ajungand la 55 de miliarde de minute, adică, în medie, 242 de minute lunar per locuitor.

În funcție de numărul cartelelor active, primii doi operatori au fost Digi și Orange, fiecare având o cota de piață de aproximativ 34%, urmați de Vodafone (24%).

Al cincilea an de scădere a veniturilor telecom

Veniturile totale din sectorul telecom au înregistrat o ușoară scădere (-0,8%) față de anul 2024, atingând o valoare de 16 miliarde lei (aproape 3,2 miliarde euro) în 2025.

„2025 marchează al cincilea an consecutiv de scădere a veniturilor sectorului comunicațiilor electronice din România, până la 16 miliarde lei (aprox. 3,2 miliarde euro). În această valoare nu sunt incluse vânzările de echipamente (telefoane, tablete etc.), de produse informatice, servicii de cloud, computing sau digitale, activități tot mai relevante pentru dezvoltarea afacerilor furnizorilor de comunicații electronice.” se arată în raportul ANCOM.

Comparativ cu anul precedent, ritmul de scădere s-a diminuat substanțial, de la 5% în 2024 la sub 1% în 2025.

„În fapt, evoluţia veniturilor din telefonie (fixă si mobilă) continuă să fie sursa scăderii și în 2025. Reculul veniturilor din telefonie și creșterea PIB erodează contribuția sectorului comunicațiilor electronice la realizarea produsului intern brut, de la peste 1% in 2023 la 0,92% în 2024 si respectiv la 0,83% în 2025. Pe de altă parte, expresie a importanței crescânde a serviciilor de acces internet fix și mobil, veniturile din furnizarea acestora au ajuns să contribuie cu 41% la realizarea totalului veniturilor raportate.” menționează autoritatea.

În privința veniturilor obținute anul trecut de marii operatori, Orange a rămas pe primul loc cu 33% din venituri, urmat de Digi cu 32% și Vodafone cu 23%.