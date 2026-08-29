Câți soldați pierde pe lună Rusia în Ucraina față de câți reușește să recruteze. Răspunsul lui Putin la această situație

Rusia pierde în Ucraina, în fiecare lună, cu aproximativ 6.000 de soldați mai mult decât reușește să recruteze, au declarat oficiali occidentali pentru The Guardian.

Deși Rusia continuă să recruteze rapid noi soldați pe câmpul de luptă, la un ritm estimat de 1.000 pe zi, în ultimele două luni nici măcar acest număr nu a fost suficient pentru a-i înlocui pe cei uciși sau răniți.

„Estimăm că diferența dintre numărul de persoane pe care Rusia le pierde din cauza victimelor și numărul celor pe care reușește să-i recruteze este de aproximativ 6.000 pe lună în acest moment”, a declarat un oficial occidental pentru publicația britanică.

„Răspunsul lui Putin la această situație a fost să intensifice atacurile și să vizeze infrastructura civilă și civilii din Ucraina, lansând peste 360 de rachete de la începutul lunii iulie și profitând de lipsa de apărare a Kievului împotriva rachetelor balistice. Este clar că Moscova intenționează să încerce să zdrobească moralul ucraineanilor prin distrugerea infrastructurii energetice a țării în această iarnă.”

Putin nu are multe opțiuni

Astfel de tactici se datorează, în parte, faptului că Putin are opțiuni limitate pentru a compensa pierderile uriașe de pe câmpul de luptă prin recrutări suplimentare, notează sursa citată.

Oficialii occidentali consideră că o nouă mobilizare ar reprezenta un risc major atât din punct de vedere politic, cât și economic, afirmând că ultima mobilizare de acest fel, din toamna anului 2022, a determinat plecarea din țară a aproximativ un milion de ruși – mulți cu calificări înalte –, dintre care mai puțin de jumătate s-au întors.

De asemenea, nu este clar dacă armata rusă ar putea absorbi cele câteva sute de mii de noi recruți care ar rezulta din aceasta, având în vedere lipsa de echipament și de ofițeri.

ISW: Rușii pierd mai mult teren decât câștigă

Vladimir Putin continuă să pregătească societatea rusă pentru un război prelungit în Ucraina, în ciuda faptului că vansează extrem de încet pe câmpul de luptă și are pierderi tot mai mari de soldați, potrivit unei evaluări recente a Institutului Pentru Studiul Războiului (ISW).

Think-tank-ul american consideră că Putin a afirmat în mod fals că forțele ruse continuă să avanseze în toate direcțiile frontului într-un ritm accelerat,

De fapt, forțele ruse au pierdut controlul asupra a 27,09 kilometri pătrați în primele trei săptămâni din august 2026, potrivit dovezilor analizate de ISW.

Forțele ruse au cucerit sau s-au infiltrat pe o suprafață de 8,52 kilometri pătrați în aceeași perioadă, la un ritm mediu de 0,39 kilometri pătrați pe zi. Ritmul de avans al Rusiei a scăzut constant începând cu ianuarie 2026.

În urmă cu o săptămână, președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că forțele ruse au suferit aproximativ 267.000 de pierderi de militari, dintre care 155.000 de morți, de-a lungul întregii linii de front de la începutul anului 2026 și că aproximativ 70-80% din totalul pierderilor ruse au loc în direcția Konstantinivka.

Zelenski a afirmatcă Kremlinul se pregătește să mobilizeze aproximativ 300.000 de militari după alegerile pentru Duma de Stat din 18-20 septembrie, în parte pentru a consolida pozițiile rusești în regiunile Donețk și Lugansk.