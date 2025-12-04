Căutări reluate pentru adolescentul de 18 ani dispărut în Bucegi. Traseul urmat de George, reconstituit împreună cu familia tânărului

George, un tânăr de 18 ani, este căutat de salvamontiști în Bucegi. Sursă foto: Salvamont Brașov

O echipă formată din 17 salvamontişti din Braşov a reluat, joi dimineaţă, căutările în zona Valea Ţigăneşti, din Masivul Bucegi, unde a dispărut în urmă cu 11 zile, George, tânărul britanic, în vârstă de 18 ani, după ce salvatorii au oprit operațiunea din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

Potrivit Salvamont Braşov, echipa de salvatori montani a urcat încă de miercuri seară în Bucegi şi a rămas peste noapte la Cabana Mălăieşti, pentru a putea interveni încă de la primele ore ale dimineţii de joi.

Cei 17 salvatori montani de la Serviciul Salvamont Braşov au reluat căutările în zona Valea Ţigăneşti, în condiţiile în care activitatea este îngreunată de stratul de zăpadă proaspătă.

În paralel, împreună cu familia, salvamoniştii încearcă reconstituirea „cât mai exactă” a traseului parcurs de tânăr.

George Smyth, în vârstă de 18 ani, student la Universitatea din Bristol din Shropshire, Marea Britanie, era singur în drumeție când a dispărut în Bucegi, notează BBC.

Jo Smyth, mama adolescentului, a declarat pentru Antena 1: „Sperăm și ne rugăm ca el să fi supraviețuit cumva, împotriva tuturor probabilităților, deoarece gândul la o viață fără el este insuportabil”, potrivit The Mirror.

A plecat fără să spună că merge în Bucegi

Potrivit mamei lui George, acesta a plecat în drumeții fără să anunțe familia. „Telefonul său a avut semnal ultima dată într-o zonă izolată din munți. A dat un apel sfâșietor la 112 duminică seara”, a declarat Jo Smyth.

„Rucsacul său a fost găsit în același loc de unde a cerut ajutor. Am zburat imediat în România și încercăm să sprijinim echipele de căutare cât mai bine putem”, a declarat femeia, citată de presa britanică.

Salvatorii montani spun că nu au indicii că băiatul ar fi vrut să meargă înspre Castelul Bran.

„Contrar unor informaţii vehiculate în mediul online, până în acest moment nu există date care să indice că persoana dispărută ar fi intenţionat să se deplaseze către Castelul Bran. (…) Deşi condiţiile meteo au fost dificile în ultimele zile, salvatorii au decis să depună un nou efort pentru a continua operaţiunile de căutare”, a precizat Salvamont Braşov, notează News.ro.

De asemenea, având în vedere că tânărul „a raportat senzaţie de frig şi posibilă instalare a hipotermiei”, salvatorii montani i-au recomandat să îşi continue deplasarea pe traseul turistic pe care se afla, întrucât, conform coordonatelor GPS, se afla în direcţia corectă către Cabana Mălăieşti.

„Recomandarea a avut în vedere atât reducerea timpului până la întâlnirea cu echipele de intervenţie, cât şi menţinerea unei mişcări moderate, esenţiale pentru producerea de căldură şi întârzierea instalării hipotermiei severe. Staţionarea în condiţii de viscol, ceaţă şi temperaturi scăzute ar fi accelerat pierderea căldurii corporale”, a precizat sursa citată.

Intervenție grea din cauza vremii rele

Salvamontiştii au menţionat că folosirea resurselor tehnice depinde de condiţiile specifice de operare.

„În noaptea producerii incidentului şi în dimineaţa următoare, echipamentele aeriene şi dronele nu au putut fi folosite din cauza ceţii dense şi a vântului puternic, totodată fiind necesar ca întregul echipament să fie transportat la pas până în zona de intervenţie”, au mai afirmat salvatorii montani.

În acest moment, acţiunea de căutare este în desfăşurare.

Vinerea trecută, Salvamont Braşov a distribuit fotografia tânărului de 18 ani dispărut în Bucegi şi a îndemnat persoanele care l-au văzut sau au informaţii relevante să contacteze autorităţile.

Potrivit informaţiilor deţinute de salvamontişti, tânărul ar fi traversat zona Diham – Tache Ionescu, iar ulterior a ajuns în zona Ţigăneşti, unde a solicitat sprijin prin 112.

Căutat inclusiv cu un elicopter Black Hawk

Tânărul aflat într-o stare avansată de epuizare şi hipotermie a cerut duminică, 23 noiembrie, ajutorul salvamontiştilor, care l-au căutat o noapte întreagă, fără rezultat.

Căutările au continuat şi în zilele următoare, tot fără succes. În schimb, salvatorii montani au descoperit în zona indicată de turist un rucsac cu echipament, care a fost predat Poliţiei.

Potrivit salvatorilor montani, există varianta ca tânărul, epuizat fiind, să fi renunţat la rucsac din cauza greutăţii acestuia şi să-şi fi continuat drumul spre Cabana Mălăieşti, aşa cum i s-a recomandat.

În premieră, salvamontiştii braşoveni au folosit un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General al Aviaţiei, pentru ca echipele de intervenţie să poată fi duse rapid în porţiunile greu accesibile ale masivului. Deşi au utilizat toate mijloacele tehnice disponibile, inclusiv o dronă dotată cu o cameră cu termoviziune, tânărul nu a fost găsit.

La acţiune au participat mai mulți salvatori montani din cadrul formaţiilor Salvamont Braşov, Predeal, Râşnov, Victoria, Bran, Zărneşti şi Prahova, alături de jandarmi montani de la Jandarmeria Braşov, dar şi o echipă canină specializată, din cadrul Salvamont Prahova.