Deţinutului care a evadat de la un penitenciar din Dâmboviţa, prins în Prahova

Bărbatul care a evadat marți seară după ce a sărit gardul de la penitenciarul Mărgineni din Dâmbovița a fost capturat miercuri în localitatea natală, Poiana Vărbilău, din judeţul Prahova, relatează News.ro

Știrea inițială: Poliţişti, poliţişti de frontieră, dar şi alte structuri din cadrul unor instituţii publice continuă căutarea deţinutului care a evadat, marţi seară, din Penitenciarul Mărgineni, au anunțat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Dâmboviţa, potrivit News.ro.

Bărbatul este din judeţul Prahova şi are 32 de ani.

„În această dimineaţă, căutările au fost extinse şi în judeţul Prahova. În cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evadare”, au informat oficialii Poliţiei Dâmboviţa.

Deţinutul a fost condamnat definitiv la cinci ani şi zece luni de închisoare pentru act sexual cu un minor şi executa pedeapsa în regim închis.



El a evadat marți seară de la punctul de lucru interior al penitenciarului escaladând gardul împrejmuitor al închisorii în timp ce se lucra la blocul alimentar.