Căutările de haine Armani au explodat după moartea creatorului de modă. Datele raportate de marile platforme second hand

Giorgio Armani la prezentarea colecției de toamnă-iarnă pentru femei a casei sale de modă, lansată pentru 2023-2024, FOTO: Bertrand Guay / AFP / Profimedia Images

Căutările online pentru haine vintage Armani s-au înmulțit vertiginos după moartea creatorului de modă italian, care s-a stins din viață joi, la vârsta de 91 de ani.

Armani, care a condus compania cu același nume și a deținut controlul asupra design-urilor sale până la sfârșitul vieții, a produs de toate, de la costume de lux, la blugi și articole sport la prețuri mai modeste, sub marca Emporio Armani.

Căutările care conțineau cuvântul „Armani” pe Vinted, cea mai mare piață de haine second-hand din Europa, au fost joi de aproape trei ori mai multe decât media, a declarat un purtător de cuvânt al Vinted pentru Reuters.

The RealReal, site american de revânzare a articolelor de lux, a spus că numărul căutărilor pentru Armani a crescut cu 212% joi, față de miercuri.

Căutările pe Google pentru „Armani vintage” s-au înmulțit, de asemenea, joi, conform datelor Google Trends, interesul fiind deosebit de ridicat în Italia, țara natală a lui Armani, și în Marea Britanie.

Pe aplicația de modă second-hand Vestiaire Collective, utilizatorii din Europa și-au scos la vânzare vineri piesele Giorgio Armani, inclusiv un sacou negru din mătase din anii 1990 pentru 245 de lire sterline (aproximativ 1.430 de lei) și o jachetă din piele și blană de iepure din 2002 pentru 571 de lire sterline (aproximativ 3.400 de lei).

Ammar Boulai, care conduce magazinul de îmbrăcăminte bărbătească de lux second-hand Chez Ammar din Paris, a declarat că nu l-ar surpinde să vadă o creștere a cererii pentru costume Armani din anii 1970 și 1980, pe fondul tendinței actuale pentru stiluri retro cu pantaloni largi și țesături fluide.

„Acum patru sau cinci ani, aceste costume în stilul anilor ’80 erau imposibil de vândut. Acum sunt cu adevărat la modă, dar imposibil de găsit”, a declarat Boulai.

„E greu de spus cât este în stoc și cât va reintra pe piață. Armani a produs mult, a avut multe sub-mărci, așa că trebuie să existe multe pe piață… poate că oamenii își vor deschide sertarele acum”, a conchis el.