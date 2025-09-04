Giorgio Armani a murit. Legendarul creator de modă avea 91 de ani

Giorgio Armani la o prezentare de modă organizată de casa sa pe 28 ianuarie 2025, FOTO: Julien De Rosa / AFP / Profimedia Images

Giorgio Armani, legendarul designer vestimentar care a clădit un imperiu al modei și unul dintre cei mai cunoscuți italieni din lume, a murit la vârsta de 91 de ani, anunță Corriere della Sera.

„Cu durere fără margini, grupul Armani anunță dispariția creatorului, fondatorului și motorului său neobosit. Domnul Armani, așa cum a fost întotdeauna numit cu respect și admirație de angajați și colaboratori, s-a stins liniștit, înconjurat de cei dragi. A lucrat neobosit până în ultimele zile”, a declarat casa sa de modă într-un comunicat remis presei.

Compania a anunțat că o capelă funerară va fi amenajată sâmbătă și duminică la Milano pentru cei care doresc să își ia rămas-bun de la el, urmând apoi ca înmormântarea să fie una privată, la o dată nespecificată.

Cu câteva săptămâni în urmă, înainte de a împlini 91 de ani, o infecție pulmonară îl obligase să se interneze în spital și apoi să se recupereze acasă, la locuința de pe via Borgonuovo din Milano.

Giorgio Armani era poreclit „Re Giorgio” în Italia

Problemele medicale l-au făcut să rateze, foarte rar pentru el, prezentarea colecției Armani din luna iunie. Anul trecut a avut de asemenea o problemă de sănătate, dar la doar trei zile după externare a participat la lansarea colecției de vară și a ținut să își salute invitații după spectacol.

Cunoscut drept „Re Giorgio” – Regele Giorgio – designerul era renumit pentru faptul că supraveghea fiecare detaliu al colecțiilor sale și fiecare aspect al afacerii pe care a fondat-o în 1975, de la publicitate până la aranjarea părului modelelor înainte ca acestea să iasă pe podium.

El s-a opus de asemena vehement oricăror tentative de a vinde casa de modă pe care a fondat-o sau propunerilor ca aceasta să fuzioneze cu mari companii din domeniul produselor de lux, precum gigantul francez LVMH Moët Hennessy • Louis Vuitton.

Numele lui Armani era considerat sinonim cu stilul și eleganța italiană modernă. A îmbinat talentul de designer cu abilitățile în afaceri, ajungând să conducă o companie cu o cifră de afaceri de aproximativ 2,3 miliarde de euro pe an.

Armani dezvăluise că intenționează să se retragă

Într-un interviu acordat anul trecut, Giorgio Armani afirmase că intenționează să se retragă din fruntea companiei în maxim 2-3 ani.

„Îmi mai pot acorda doi sau trei ani ca șef al companiei. Nu mai mult, ar fi negativ”, a declarat el pentru ziarul italian Corriere della Sera.

Armani a spus că are nopți neliniștite în care visează la un viitor în care „nu mai trebuie să fiu cel care spune «Da» sau «Nu»”.

„În această companie ne-am simțit mereu ca parte dintr-o familie”, se arată într-o declarație transmisă de companie în numele familiei și al angajaților săi. „Astăzi, cu profundă emoție, simțim golul lăsat de cel care a fondat și a crescut această familie cu viziune, pasiune și dăruire. Dar tocmai în spiritul său noi, angajații și membrii familiei care au lucrat întotdeauna alături de domnul Armani, ne angajăm să protejăm ceea ce a construit și să ducem compania mai departe în memoria sa, cu respect, responsabilitate și iubire”, mai afirmă comunicatul.

Giorgio Armani nu a avut copii, fiind extrem de discret în privința vieții sale private, dar a declarat într-un interviu acordat cu ani în urmă revistei Vanity Fair că a avut relații atât cu femei, cât și bărbați.

Cea mai longevivă relație a sa este considerată cea cu designerul italian de modă Sergio Galeotti, care a murit în 1985 în urma unui atac de cord suferit la vârsta de 40 de ani.

Cui rămâne imperiul fondat de Giorgio Armani

Fără copii cărora să le lase afacerea, au existat speculații cu privire la viitorul pe termen lung al imperiului Armani și dacă, într-o industrie dominată de conglomerate de lux precum LVMH și Kering, acesta va putea menține independența pe care o prețuiește.

În interviul acordat Corriere della Sera, Armani a declarat că a „construit un fel de structură, un proiect, un protocol” pentru a reglementa succesiunea sa, fără a confirma detaliile apărute în presă.

Giorgio Armani are o soră mai tânără, Rosanna, două nepoate, Silvana și Roberta, precum și un nepot, Andrea Camerana.

Pantaleo Dell’Orco, colaboratorul apropiat al lui Armani de ani de zile, este considerat ca făcând parte din familie. Toți aceștia sunt membri ai consiliului de administrație al companiei și, cu excepția Rosannei, lucrează pentru grupul Armani.