Caz șocant în Japonia: o femeie în vârstă care a murit în casă, „devorată până la oase” de cele opt pisici ale sale

O bătrână de 85 de ani din Japonia a fost găsită fără viață în apartamentul său din Tokyo. Legiștii au găsit în apartament un cadru macabru: cele opt pisici care le îngrijea i-au consumat trupul fiindca nu au avut acces la hrană. Le Monde scrie despre șocantul caz și explorează fenomenul animalelor de companie care ajung în situația să devoreze corpurile proprietarilor.

Autoritățile japoneze au intrat în locuință după numeroase plângeri privind mirosul persistent, infestarea cu excremente de pisică și dezordine generală semnalată de vecini. Toate ferestrele și ușile erau încuiate pe dinăuntru — semn că nimeni nu a pătruns sau părăsit apartamentul de la moartea victimei, scrie Le Monde.fr

Caz documentat în jurnalele medico-legale

Cercetători de la Facultatea de Medicină și Stomatologie din Tokyo (Mariko Kazuta, Kana Unuma și colegii) au publicat o lucrare în Journal of Forensic Sciences pe 27 august 2025, detaliind această situație excepțională: pisicile nu doar că au consumat țesuturile moi, dar au ros și oase — fenomen rar la feline domestice.

Pisicile au ros oase precum vertrebre, epifizele oaselor lungi (humerus, femur, etc.), pometă, atlas și axis — unele structuri osoase fiind complet distruse. Mărul, pometele, părți ale claviculei și scapulei din partea dreaptă au fost roase. Pe fragmentele osoase au fost observate urme de mușcătură, compatibile cu caninii pisicilor. Lipsa altor surse de hrană, susțin cercetătorii japonezi, au dus felinele la un comportament extrem.

Calculul experților indică o moarte petrecută cu câteva luni înainte — poate chiar cu șase luni de la ultimele semne observate de vecini.

Un fenomen rar documentat științific

În 2024 experții de la Universitatea din Berna au raportat în revista Forensic Science, Medicine and Pathology șapte cazuri de necrofagie în interiorul locuințelor de către pisici și câini, dintre care două sunt deosebit de interesante.

Primul caz: o femeie de 60 de ani a fost găsită moartă pe patul din garsoniera sa. Ea purta un pulover cu mâneci lungi, dar nu are alte haine. Corpul se află în stadiul incipient de descompunere, iar țesutul moale a dispărut din partea inferioară a feței și din partea din față a gâtului, împreună cu organele situate în această zonă. O parte din osul maxilarului inferior era parțial expusă. Legiștii au observat leziuni ale pielii în zona genitală, în special pe partea interioară a coapselor și pe mons pubis. Un câine mic se află și el în apartament și a avut acces la cadavru.

Al doilea caz implică o femeie de 58 de ani găsită moartă în apartamentul ei încuiat. Corpul ei zăcea pe podea, îmbrăcat cu un tricou, un pulover, chiloți și pantaloni. Pantalonii i-au alunecat până la glezne, iar lenjeria intimă i-a căzut până la jumătatea coapselor. Examinarea cadavrului releva începutul procesului de descompunere activă. Pe baza stării cadavrului și a ultimei însemnări din jurnalul său, medicii legiști estimează că intervalul postmortem este de câteva zile sau chiar săptămâni, cu o durată maximă probabilă de o lună.

Un studiu realizat în 2020 de un medic legist de la Universitatea din Adelaide, Australia ilustrează cât de masivă poate fi pierderea de țesuturi moi, oase și organe atunci când multe animale participă simultan la necrofagie.

Cazul se referă la un bărbat de 69 de ani găsit zăcând pe podeaua unei case pline de gunoi, unde trăiau aproximativ treizeci de pisici. Corpul prezenta leziuni considerabile, cauzate de prădarea post-mortem asupra corpului său. Cavitatea toracică era goală: nu mai rămăsese nimic din inimă sau plămâni.

Gâtul prezenta leziuni similare: esofagul, traheea, bronhiile, laringele și tiroida lipseau. Abdomenul prezenta viscere expuse. Ficatul fusese aproape în întregime devorat. Rinichiul drept, stomacul, colonul transvers și cecumul erau, de asemenea, lezați.

Fața era complet expusă, țesuturile moi ale frunții, scalpului anterior și feței dispărând, iar urechea dreaptă și ambii ochi fiind pierduți.

Concluzia macabră după cazul din Tokyo

Cazul din Tokyo este primul documentat în care pisici domestice, rămase fără hrană și într-un mediu izolat, au atacat un schelet uman.

Cercetarea scoate în evidență potențialul comportament născut din foame acută și izolarea socială, oferind noi perspective în medicina legală și antropologie.

Le Monde, care mai trece în revistă câteva cazuri în care animalele de companie au ajuns în pucntul în care au fost nevoite să se hrănească din corpul proprietarilor decedați, scrie despre teribilul incident ca despre un avertisment tăcut al consecințelor izolării și neglijenței – atât a oamenilor, cât și a animalelor de companie.