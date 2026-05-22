Caz suspect de Ebola în Europa. Bărbatul a fost internat în spitalul în care personal medical a fost carantinat după tratarea unui caz de hantavirus

Un spital olandez a anunţat vineri că a internat un pacient care prezintă „o uşoară suspiciune” de infectare cu virusul Ebola şi a transmis că rezultatele analizelor medicale vor fi cunoscute pe parcursul acestui weekend, informează AFP, preluată de Agerpres.

Pacientul a fost plasat sub supravegherea medicilor într-o secţie de izolare specializată, a precizat Spitalul Universitar Radboud, situat în Nijmegen, în estul Olandei.

Unitatea medicală nu a dezvăluit deocamdată niciun detaliu despre acest pacient sau despre deplasările recente ale acestuia.

Tot vineri, Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a anunţat că epidemia de Ebola din Republica Democratică Congo (RDC) reprezintă de acum un risc „foarte ridicat” de sănătate publică în această ţară, nivelul maxim de alertă, faţă de precedentul nivel „ridicat”.

Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a menţionat aproape 750 de cazuri suspecte de Ebola în RDC şi 177 de decese asociate cel mai probabil cu acest virus.

Doisprezece angajaţi ai Spitalului Universitar Radboud au fost plasaţi în carantină pe 11 mai după ce au oferit îngrijiri medicale unui pacient infectat cu hantavirus şi evacuat de pe vasul de croazieră MV Hondius.

Mai multe erori de procedură au fost comise atunci în timpul recoltării de sânge şi al colectării urinei pacientului.