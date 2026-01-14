Ciprian Ciucu avertizează: Cazanul de la CET Sud „poate exploda” dacă e repornit. Mesaj despre „cel mai lung cârnat din lume și alte sindrofii”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat miercuri la Digi24 că a fost luată decizia de a fi introdus în rețea mai mult agent termic din CET Vest, deoarece „CET Sud nu este funcțional”, iar dacă ar fi folosit cazanul de apă fierbinte (CAF) avariat acesta „poate să explodeze efectiv și putem să avem un risc mai mare ca până la sfârșitul iernii să lăsăm Bucureștiul fără apă caldă și căldură”.

„Este vorba despre o infrastructură foarte veche, din anii `60, tehnologie din anii `40, `50, anii `60, anii `70 executate toate aceste CET-uri. Singurul modernizat din București este CET Vest. De aceea, în Drumul Taberei, în Militari, în zona de vest, nu sunt astfel de probleme – din contră, apa este foarte fierbinte”, a declarat fostul primar al Sectorului 6.

El a spus că s-a luat decizia „să se introducă în rețea mai mult agent termic din CET Vest, în regim de avarie (…), în sensul în care CET Sud nu este funcțional (…), și să se împingă, printr-un debit mai bun și o presiune mai bună, dinspre vest și să ajungă și în acea parte”.

„Asta înseamnă că în unele blocuri nu va ajunge. Există această posibilitate. Sistemul are o inerție, el trebuie să se îmbunătățească în fiecare zi. Până acum ar fi trebuit să ajungă să se simtă un pic acolo, dar alternativa, după câte mi s-a explicat, este că ar putea exploda acel cazan, ceea ce ar putea crea o situație mult mai gravă, imediată, pe parcursul întregii ierni, nu doar în acest moment”, a adăugat edilul.

Primarul Capitalei a spus că în zonele afectate de această situație „nu o să fie înghețate efectiv calorifele”.

„Apa este călâie, iar temperatura este mai jos (…). Îmi pare extrem de rău. Dacă e nevoie, îmi cer eu scuze, care de abia am venit în mandat, pentru o infrastructură veche, care n-a fost reînnoită de ani de zile (…) Dăm drumul la CAF, pot apărea accidente de muncă, poate să explodeze efectiv și putem să avem un risc mai mare ca până la sfârșitul iernii să lăsăm Bucureștiul fără apă caldă și căldură”, a adăugat Ciprian Ciucu.

Ce a spus despre Nicușor Dan

Întrebat dacă este de vină Nicușor Dan, fostul primar general, pentru această situație, Ciprian Ciucu a răspuns: „De ce să fie Nicușor Dan? Nici el nu este omnipotent. A făcut cât a putut să facă (…). Pentru un astfel de mega-sistem trebuie să intervii 2%, 3%, în fiecare an. Dacă de la Halaicu până astăzi fiecare primar, în loc să facă cârnați, cel mai lung cârnat din lume, cum a făcut Oprescu, și alte sindrofii, se ocupa să direcționeze banii, 1%, 2%, pe an, în fiecare an să înlocuiești, să înlocuiești, pentru că au o durată de viață limitată, nu ajungeam aici”.

„Nicușor Dan a coordonat investițiile și acum am ajuns la 30% din înlocuirea rețelei primare, care înseamnă 1.000 de kilometri. Nu e puțin. Ceea ce îmi propun eu este să duc, 40%, 50%, 60%, 70%, și în 10 ani să înlocuim pe tot”, a mai declarat edilul.