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„Cazul ambulanța” de la Cluj: iată ce face statul român când TikTok devine mai credibil decât ambulanța

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O „salvare” chemată să salveze un om este atacată în Cluj cu pietre, bâte și topoare, pentru că niște oameni au ajuns să creadă, după ce au văzut pe TikTok, că ambulanțele fură copii. Este absurd. Iar primul reflex este să râdem de cei care pot crede asemenea enormități, să-i declarăm proști, primitivi, needucați și să închidem discuția după ce constatăm că poliția și procurorii trebuie să-și facă treaba. Numai că asta nu explică mare lucru.

  • După agresarea unui echipaj de ambulanță la Cluj, multă lume vorbește, numai statul continuă să tacă sau că comunice în același stil depășit.
  • Un comunicat în PDF al statului nu ajută la nimic și nu ajunge la nimeni într-o epocă în care algoritmii domină comunicarea.
  • Și nici înștiințarea că „a început urmărirea penală” nu e suficientă. 

Cei care au atacat ambulanța și personalul medical trebuie să răspundă conform legii.