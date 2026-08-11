Skip to content
Opinii /

Cazul „Ambulanței care fură copii” ne arată cum ar putea fi câștigate alegerile viitoare din România

Senior editor

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Recentul episod cu „Ambulanța care fură copii” este un caz de dezinformare care a căpătat vizibilitate tocmai pentru că niște oameni au avut de suferit în mod direct din cauza lui. Nu e însă singurul fake news care circulă zilele astea. Iar România, singura țară din UE care a trebuit să-și anuleze alegerile prezidențiale din cauza dezinformărilor de pe TikTok, nu are dreptul să trateze superficial această problemă. Iar o parte din soluție se află în mâna politicienilor.

  • Puteți deveni membru al HotNews Premium, dacă doriți să sprijiniți jurnalismul independent și – să nu ne ferim de cuvinte – dacă doriți susțineți o presă europeană.

Șoferul unei ambulanțe din județul Cluj, care transporta un bolnav la spital, a fost rănit la ochi și a ajuns la rândul său pe masa de operație, după ce șapte oameni înarmați cu topoare și bâte i-au atacat mașina.