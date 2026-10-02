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Opinii /

Cazul AnimaWings: probleme există mereu în business, dar felul în care compania aviatică a procedat rănește ideea de „firmă românească”

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Când ajungi să declari că aeronavele Airbus nu sunt suficient de fiabile pentru tine și ascunzi publicului până în ultimul moment insolvența, te faci tu de râs. Când pui toate acestea într-o campanie pe ideea „suntem o firmă aviatică românească persecutată de marii giganți”, atunci atingi și alte firme românești, din multe industrii, care nu au nicio vină.

  • Tarom primește finanțări de la stat inclusiv pentru menținerea destinațiilor interne, dar finanțările nu sunt transparente. De ce nu se face ca în alte țări, unde statul declară rutele interne „de utilitate publică” și le scoate la licitație?
  • Un cunoscut om de afaceri român, poate cel mai de succes al ultimilor ani, a dat recent un mesaj surprinzător. 
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