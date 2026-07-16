Cazul bijutierului condamnat pentru că a împușcat mortal hoții ce i-au jefuit magazinul ia o nouă turnură după ce a divizat Italia

Partidele aflate la guvernare în Italia au cerut joi grațierea prezidențială pentru Mario Roggero, un bijutier în vârstă de 72 de ani care a ucis doi tâlhari după un jaf comis în magazinul său. Partidele susțin că orice pedeapsă cu închisoarea ar echivala, având în vedere vârsta acestuia, cu o condamnare pe viață, relatează Reuters.

Roggero a împușcat mortal doi bărbați și a rănit un al treilea în 2021, după ce aceștia i-au jefuit magazinul de bijuterii din Grinzane Cavour, un orășel din nordul Italiei. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere l-au arătat pe Roggero urmărindu-i pe cei trei în afara magazinului după ce jaful se încheiase.

Soția și fiica lui Roggero se aflau în magazin în momentul în care tâlharii au intrat. Hoții au avut asupra lor un pistol de jucărie și un cuțit.

Roggero a beneficiat de un sprijin puternic din partea coaliției conduse de premierul Giorgia Meloni, care s-a opus condamnării sale, argumentând că acesta își apărase viața și proprietatea.

Bijutierul a primit aproape 15 ani de închisoare

Cu toate acestea, Curtea Supremă a Italiei a respins miercuri recursul formulat împotriva pedepsei de 14 ani și 9 luni de închisoare aplicate lui Roggero, menținând hotărârile instanțelor inferioare potrivit cărora acesta depășise limitele legitimei apărări, deoarece pericolul reprezentat de tâlhari trecuse în momentul în care a deschis focul.

„După o viață întreagă de muncă, nu cred că este corect să petreci ani de zile în închisoare la 72 de ani după ce ai fost agresat și jefuit”, a declarat Matteo Salvini, liderul partidului Liga – un membru al dreptei radicale din coaliția de guvernare condusă de Giorgia Meloni.

Într-un comunicat comun, partidele aflate la guvernare au anunțat că vor strânge semnături în sprijinul unei cereri de grațiere. Potrivit legislației italiene, Ministerul Justiției analizează astfel de cereri înainte de a le înainta președintelui Sergio Mattarella.

Cazul lui Roggero a divizat profund Italia

Cazul a divizat profund opinia publică din Italia. Cei care consideră că Roggero este vinovat sunt de acord că bijutierul a depășit limitele legitimei apărări atunci când a deschis focul în afara magazinului.

Roggero și-a susținut nevinovăția pe paginile sale de pe rețelele sociale, urmărite de mii de susținători, și a solicitat, de asemenea, donații pentru a-și acoperi cheltuielile de judecată. Presa italiană a relatat că acesta s-a predat joi la penitenciarul din orașul Fossano, în nordul țării.

După ce condamnarea sa a devenit definitivă, Roggero a publicat un videoclip în care le-a mulțumit susținătorilor și i-a îndemnat să continue lupta pentru ceea ce el a numit un sistem de justiție capabil să răspundă „infracționalității care scapă tot mai mult de sub control”.