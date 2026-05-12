Cazul copilului care are trei părinți recunoscuți legal. Decizia unei instanțe italiene i-a înfuriat pe catolicii conservatori

O instanță din Italia a recunoscut trei părinți legali în cazul unui băiat în vârstă de 4 ani, conform informațiilor transmise marți de mai multe publicații din țară și confirmate de avocatul unuia dintre cei doi tați ai copilului, a scris Reuters, care notează că decizia i-a indignat pe catolicii conservatori.

Copilul s-a născut în Germania și locuiește acolo cu doi bărbați căsătoriți. Unul dintre ei este tatăl său biologic. Mama lui biologică este o prietenă a cuplului.

Tatăl non-biologic, un italo-german, a adoptat copilul în conformitate cu legislația germană, dar a solicitat recunoașterea adopției și în Italia.

O autoritate locală i-a respins cererea, invocând suspiciuni că băiatul ar fi fost născut de o mamă surogat în străinătate, o practică incriminată de guvernul conservator al Italiei.

O curte de apel din Bari, oraș din sudul Italiei, a anulat decizia.

Hotărârea instanței este definitivă și înseamnă că Italia, precum Germania, acceptă că băiatul are o mamă și doi tați recunoscuți legal.

„Nu a existat nicio înțelegere secretă de tip surogat aici, este vorba despre trei oameni care vor să fie părinții acestui copil, iar instanța a recunoscut acest lucru”, a declarat avocatul Pasqua Manfredi pentru Reuters.

Decizia datează din ianuarie, dar a fost făcută publică la împlinirea a 10 ani de când parlamentul italian a votat pentru legalizarea parteneriatului între persoane de același sex.

Pro Vita & Famiglia, un grup catolic care militează pentru ceea ce descrie drept valorile familiei tradiționale, a criticat hotărârea și a declarat că recunoașterea legală a uniunilor între persoane de același sex „a răsturnat legislația privind familia, expunând minorii la tot felul de experimente sociale și ideologice”.