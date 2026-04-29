Cazul incendiilor ce au vizat proprietăți ale premierului britanic Keir Starmer: Un personaj misterios i-a plătit pe atacatori. „El Money” comunica în rusă

Trei bărbaţi, între care unul cu cetăţenie română, având legături cu Ucraina au comis o serie de incendii criminale asupra unor proprietăţi legate de prim-ministrul britanic Keir Starmer, în numele unei persoane misterioase cunoscute sub numele de „El Money”, care comunica în rusă, au declarat procurorii britanici, miercuri, în faţa unui tribunal din Londra.

Pe parcursul a cinci zile în luna mai a anului trecut, poliţia a fost chemată să intervină în cazul unor incendii la o casă din nordul Londrei legată de Starmer, la o altă proprietate din apropiere unde acesta locuise anterior şi la un incendiu care a cuprins o maşină Toyota care, de asemenea, aparţinuse liderului britanic.

Procurorul Duncan Atkinson a declarat că poliţia l-a identificat pe Roman Lavrinovici, în vârstă de 22 de ani, ca fiind persoana din spatele tuturor incendiilor, iar acestuia i s-au oferit bani pentru a face acest lucru de către cineva care folosea numele „El Money”, relatează News ro citând agenția Reuters.

„Nu dumneavoastră trebuie să decideţi cine este «El Money» şi ce motiv ar fi putut avea acesta pentru a coordona acţiunile acestor inculpaţi împotriva acestor proprietăţi şi a acestei maşini asociate cu prim-ministrul”, a spus Atkinson juriului de la tribunalul Old Bailey din Londra.

Ucraineanul Roman Lavrinovici este acuzat de incendiere cu intenţia de a pune în pericol viaţa sau de neglijenţă în ceea ce priveşte posibilitatea ca viaţa să fie pusă în pericol.

El şi ceilalţi doi inculpaţi, compatriotul său ucrainean Petro Pocinok, în vârstă de 35 de ani, şi cetăţeanul român Stanislav Carpiuc, în vârstă de 27 de ani, născut în Ucraina, sunt acuzaţi, de asemenea, de conspiraţie în vederea comiterii unui incendiu. Aceştia neagă acuzaţiile.

Procurorul Duncan Atkinson a declarat că Pocinok a fost recrutat de Carpiuc pentru a-l ajuta pe Lavrinovici cu primul incendiu, în timp ce rolul lui Carpiuc a constat în planificare şi primirea plăţii.

„Poliţia a recuperat conversaţii din aplicaţia de mesagerie Telegram între Lavrinovici şi «El Money», care au arătat că Lavrinovici a fost recrutat, instruit şi i s-a promis o plată pentru incendiile pe care i s-a spus să le provoace”, a spus Atkinson.

„Poliţia a recuperat, de asemenea, conversaţii din aplicaţia de mesagerie Telegram între Carpiuc şi «El Money». «El Money» comunica în rusă, spre deosebire de limba ucraineană folosită de ceilalţi inculpaţi”, a precizat procurorul.

El a spus că trei incendii în aceeaşi zonă în cinci zile ar fi ceva neobişnuit, dar faptul că toate implicau proprietăţi legate de o singură persoană depăşea limita coincidenţei.

Atkinson a mai spus că maşina a aparţinut cândva lui Starmer, o casă era administrată de o companie al cărei director şi acţionar fusese cândva prim-ministrul, iar cealaltă casă era încă în proprietatea lui şi cumnata lui locuia acolo.

„Nu contează dacă ştiau că proprietatea pe care o vizau era legată de prim-ministru sau dacă asta a constituit o parte din motivaţia lor”, a spus Atkinson.

Procesul continuă la Londra.