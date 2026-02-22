Cazul care a revoltat Italia. „Inima arsă de degerături”: Domenico, băiețelul de 2 ani care a primit o nouă inimă în decembrie, a murit

Domenico, un copil de doi ani din Italia, a murit sâmbătă la un spital din Napoli, la două luni după un transplant cu o inimă deteriorată de gheața carbonică. Șase medici sunt anchetați pentru ucidere din culpă, după ce s-a descoperit că organul a suferit leziuni grave în timpul transportului, potrivit BBC.

După operația din decembrie, Domenico a fost internat la reanimare la spitalul Monaldi din Napoli, fiind menținut în viață doar cu ajutorul aparatelor. Avocatul familiei, Francesco Petruzzi, a anunțat că băiețelul a murit sâmbătă, puțin înainte de ora locală 09:30.

Reprezentanții spitalului au declarat că decesul copilului a survenit în urma unei „agravări bruste și ireversibile a stării sale clinice”.

Inima transplantată lui Domenico la sfârșitul lunii decembrie ar fi suferit leziuni grave în timpul transportului de peste 800 km, după ce a fost pus în contact direct cu gheață carbonică, fără un termometru de monitorizare.

Procurorii au deschis o anchetă oficială în acest caz, vizând șase medici pentru ucidere din culpă. Odată cu decesul copilului, procuratura din Napoli a schimbat încadrarea faptei de la „vătămare corporală gravă” la omor din culpă, după ce s-a stabilit că inima a fost compromisă în timpul transportului.

Incidentul a stârnit un val de indignare în Italia, după ce avocatul familiei a descris organul ca fiind „ars de degerături” din cauza transportului într-un container necorespunzător. El a declarat că familia dorește să verifice toate dosarele medicale relevante: „Dacă timpul speranței s-a încheiat, atunci a început timpul responsabilității”.

Patrizia Mercolino, mama băiețelului, a confirmat decesul sâmbătă: „S-a terminat. Domenico s-a stins”. Familia a anunțat înființarea unei fundații în numele său, care va veni în sprijinul victimelor malpraxisului și neglijenței medicale.

Miercuri, un grup de specialiști pediatri a concluzionat că starea lui Domenico era „incompatibilă” cu un alt transplant. Medicii au avertizat că utilizarea prelungită a sistemului de susținere a vieții i-ar fi putut afecta organele interne.

Meloni promite clarificarea „teribilului incident”

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a reacționat public, pe X, după anunțul decesului: „Întreaga Italie plânge pierderea micuțului Domenico, un luptător care nu va fi uitat niciodată”.

„În numele meu și al guvernului, transmit sincere condoleanțe și profundă simpatie mamei sale Patrizia, tatălui său Antonio și tuturor celor dragi. Sunt convinsă că autoritățile competente vor face lumină în acest teribil incident”, a transmis Meloni.

Solicitarea premierului de a se face lumină în acest caz a fost susținută și de ministrul Sănătății, Orazio Schillaci. „Trebuie să clarificăm neapărat ce s-a întâmplat. O datorăm copilului, familiei, dar și tuturor italienilor”, a spus el la începutul acestei săptămâni.

Ministrul a mai spus că Italia are „un serviciu național de sănătate excelent, care a fost capabil să gestioneze și să rezolve aproape întotdeauna situații complexe”, iar „cetățenii nu ar trebui să-și piardă încrederea”.