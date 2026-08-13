Cazul mai puțin obișnuit al românului mușcat de un rechin albastru la bordul unei bărci de pescuit. „Mă gândeam că nu o să supraviețuiesc”

Un pescar român a rămas fără o bucată din gambă, fiind mușcat chiar de peștele pe care-l pescuise, în timp ce se afla la bordul unei bărci, în largul coastelor Irlandei. A supraviețuit, mulțumită intervenției Pazei de Coastă, scrie publicația TheJournal.ie.

Un bărbat care a fost mușcat de un rechin, marți, la bordul unei ambarcațiuni în largul coastei orașului Waterford, a declarat pentru presa irlandeză că nu mai credea că o să scape cu viață.

Sebastian Achim, un pasionat de pescuit din România, a spus că marca rechini albastri la bordul bărcii, când el și tovarășii săi au tras unul la bord.

„Am reușit să scoatem cârligul cu ușurință (…) Eram la cel puțin jumătate de metru distanță de coada lui și pur și simplu admiram peștele. Și a sărit într-o milisecundă. Pur și simplu a sărit și m-a apucat de gambă”, a declarat el pentru RTÉ.

„Peștele avea dreptate”

„Nu pot spune dacă a fost un atac intenționat sau nu. Oricum, peștele avea dreptate”, a adăugat românul.

„L-am scos din apă. Peștele acționa din instinctul de supraviețuire. Și l-am aruncat înapoi în apă. Nu am reușit să-l marcăm. Pur și simplu nu voiam ca peștele să se panicheze și mai mult”, a mai spus el.

Când a văzut cât de gravă era rana, Achim a luat o frânghie și și-a legat-o în jurul piciorului pentru a opri sângerarea. După vreo 10 minute, și-a pierdut cunoștința.

„Mă gândeam că băieții vor merge până la țărm, iar acesta era la vreo trei ore distanță. Așa că, da, mă gândeam că nu o să supraviețuiesc. Dar apoi m-am trezit din nou”, a spus el.

Prietenii săi chemaseră deja autoritățile.

„Mi-am pierdut cunoștința din cauza pierderii de sânge și m-am trezit când elicopterul era deasupra bărcii”, a continuat Achim.

„Îmi lipsește o parte din țesut. Rechinul a reușit să o păstreze“

El a spus că nu crede că ar fi ajuns în viață la țărm dacă nu ar fi fost transportat cu elicopterul.

În timp ce se afla la spital, românul a spus că era mai îngrijorat pentru cei dragi decât pentru propria stare de sănătate.

Achim va avea acum nevoie de o operație de reconstrucție pentru a-și repara piciorul.

„Mi-au spus că trebuie să vadă ce anume trebuie reconstruit. Îmi lipsește o parte din țesut. Rechinul a reușit să o păstreze. A reușit să muște o bucată de piele și de țesut, pe care a păstrat-o”, a explicat el.

Dr. Nicholas Payne, biolog marin și profesor asociat la Facultatea de Științe Naturale a Trinity College din Dublin, a declarat că incidente de acest gen sunt „foarte rare”, dar că în apele irlandeze există mulți rechini albastri în această perioadă a anului.

Deși rechinii albaștri nu sunt agresivi, Payne a spus că sunt o specie relativ frecventă cu care se întâlnesc pescarii și că oamenii ar trebui să fie „foarte atenți” dacă trag unul la bordul bărcii.

„Sunt animale mari, cu dinți mari, și trebuie să fii foarte, foarte atent cum îi manevrezi; de asemenea, trebuie să ai experiență în acest sens, altfel poate fi o situație potențial periculoasă”, a explicat el.