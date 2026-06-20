Cazul trenurilor poloneze noi-nouțe care „se decolorează în soare” într-o gară din București. Când vor intra în circulație: „Am ajuns la un compromis”

Cea mai mare flotă de trenuri electrice pe care România o cumpără după Revoluție – o achiziție de peste patru miliarde lei, dar care a ajuns într-un blocaj. Zeci de trenuri noi-nouțe, livrate din Polonia, au ajuns să zacă nefolosite într-o gară din București.

Polonezii de la PESA au adus până acum în România 26 de trenuri și alte 65 urmează să fie livrate în următorii doi ani. Este cea mai mare achiziție de trenuri electrice din România.

Multe dintre ele au ajuns să stea nefolosite pe liniile de cale ferată din Gara Obor, în estul Bucureștiului, pentru că nu au fost recepționate.

După o serie de controverse și neînțelegeri, trenurile sunt acum aproape de momentul în care pot să transporte pasageri.

Autoritatea pentru Reformă Feroviară a spus, într-un răspuns trimis HotNews, că PESA a trimis documente legate de spațiile de mentenanță și că primele trenuri poloneze vor ajunge la operatorul CFR Călători

Secretarul de stat în Transporturi Horațiu Cosma a explicat publicului HotNews cum s-a rezolvat blocajul, ce bani nu mai plătește deocamdată statul către producător și care e momentul exact când noile trenuri vor intra în circulație.

Trenurile care „se decolorează în soare” în Gara Obor

Trenurile cumpărate de statul român de la polonezii de la PESA au fost în centrul unui scandal la final de aprilie și început de mai, după ce ministrul interimar de la Transporturi, Radu Miruță a scris că 21 de trenuri „zac” de luni bune în Gara Obor și nu puteau fi folosite din cauza birocrației.

Ministrul scria despre neînțelegeri între furnizor, managerul de proiect și coordonatorii contractului de achiziție și spunea că trenurile „sunt lăsate să se decoloreze la soare”. Miruță pomenea despre „culmea absurdului la CFR” și promitea soluții pentru a debloca situația.

Radu Miruță (USR) este din 27 aprilie ministru al Transporturilor, după ce pe 23 aprilie, fostul ministru Radu Șerban (PSD) a demisionat.

„Acum o lună am văzut în Gara Obor peste 20 de trenuri PESA care adună praf, se decolorează la soare și nu circulă cu călători. Am vrut să vedem care sunt problemele la nivel contractual, am văzut că trenurile au venit, sunt bune, sunt de calitate, sunt testate, sunt verificate, pot oricând circula, însă chestiunea care lipsește este legată de mentenanță”, a explicat pentru HotNews, Horațiu Cosma, secretar de stat în ministerul Transporturilor.

Trenuri poloneze in Gara Obor (foto Vlad Barza)

Problema din contract: trenurile au venit, dar unde se face mentenanța lor?

Unul dintre motivele pentru care trenurile nu au transportat încă pasageri ține de faptul că nu există centrele de mentenanță unde să li se facă verificările periodice. PESA trebuie să aibă depouri la București, la Cluj și la Suceava, conform contractului.

Un alt motiv ține de pașii birocratici. Trenurile au fost cumpărate prin licitație de către Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF), instituție care apoi le va cesiona operatorilor feroviari, precum CFR Călători, dar și cei privați.

În momentul de față ramele electrice – denumirea acestor tipuri de trenuri care nu au vagoane clasice și o locomotivă, ci sunt compacte, „all-in-one”, precum deja cunoscutele Săgeți Albastre – nu au fost încă predate de ARF operatorilor feroviari.

Secretarul de stat spune că s-a ajuns însă la un compromis, astfel încât trenurile să poată transporta pasageri în cel mai scurt timp, poate chiar săptămâna viitoare. Înțelegerea semnată prevede că se va putea face mentenanța necesară în două spații închiriate lângă București: un fost depou al CFR Marfă din zona Chitila și o hală din incinta Atelierele CFR Grivița.

Trenuri PESA regionale – cele albastre (foto Vlad Barza)

Două hale provizorii pentru mentenanța trenurilor electrice poloneze

Operațiunile principale de mentenanță vor avea loc mai ales la hala închiriată de la CFR Marfă, fiindcă spațiul este mai mare decât în hala din Atelierele CFR Grivița, iar principalul avantaj este că există linie electrificată, ceea ce simplifică mult lucrurile. La cealaltă hală închiriată nu există linie electrificată, așa că ramele electrice noi trebuie duse cu locomotive de manevră, explică Horațiu Cosma.

Deocamdată este o perioadă de provizorat, iar după negocierile dintre autoritățile române prin ARF și PESA s-a ajuns la concluzia că va exista o garanție financiară și, practic statul român va bloca o parte din banii pe care PESA ar fi trebuit să-i primească pentru mentenanța trenurilor, până în momentul în care polonezii vor aduce acte doveditoare că au realizat depourile din contract și că au instalat și echipamentele necesare, spune oficialul.

„Am reușit să ajungem la o variantă de compromis pentru ca trenurile să poată fi puse în circulație cu călători și am semnat câteva acte adiționale. Acest compromis sună în felul următor: furnizorul va emite facturi pentru trenuri, iar din ele se va reține 5%, deci acești bani nu vor fi eliberați de statul român și vor rămâne blocați într-un cont, până când cei de la PESA vor veni cu documente justificative pentru întreaga sumă, ceea ce înseamnă aproximativ 1,7 milioane lei pentru fiecare tren și undeva în total 150 de milioane lei pentru toate cele patru contracte”, spune Horațiu Cosma.

Documentele justificative, explică oficialul, sunt legate de modernizarea halelor și de achiziția de echipamente aferente mentenanței. Până când noile hale vor fi modernizate și echipate complet, cei de la PESA vor asigura mentenanță provizorie prin cele două hale închiriate pentru trenurile care vor circula peste tot în țară, mai spune secretarul de stat.

Tren polonez PESA Interregio (foto Vlad Barza)

Primele trenuri electrice PESA vor ajunge curând la operatori

Ce urmează după această deblocare? Trebuie să fie recepționate mai multe trenuri, mai trebuie semnate și contracte de cesiune pentru ca trenurile să fie predate către operatorii feroviari. Până în prezent, Autoritatea pentru Reformă Feroviară a făcut recepția pentru opt trenuri, însă numărul ar trebui să crească rapid.

„Noi sperăm ca zilele următoare, poate săptămâna cealaltă… să putem circula cu trenurile PESA pe rute precum București – Brașov, București – Adjud, spre Constanța, spre Iași”, spune Cosma.

Ce spune Autoritatea pentru Reformă Feroviară

Într-un răspuns pentru HotNews, ARF confirmă că s-au făcut progrese cu depurile, spune că opt rame electrice au fost recepționate și au fost eliminate o parte dintre obiecții, fiindcă polonezii au adus documentele solicitate.

„PESA a închiriat două spații pentru mentenanță, respectiv în incinta Atelierelor CFR Grivița și la Remiza Depoul București Triaj, fiind în discuții și cu obținerea altor locații, în zona orașelor Cluj-Napoca și Iași/Suceava, pe care urmează să le utilizeze cu sculele și echipamentele necesare activităților de mentenanță.

Sunt recepționate 8 rame (7 RE-R și 1 una RE-IR). Observațiile legate de centrele de mentenanță au fost eliminate parțial, furnizorul prezentând documente referitoare la existența spațiilor de mentenanță, aflate în curs de amenajare și dotare.

În prezent, se derulează formalitățile privind semnarea contractului de cesiune cu operatorul de transport de călători CFR-Călători. Astfel, după încheierea acestui document, trenurile PESA vor putea intra în serviciul comercial cu călători”, spune ARF.

Interiorul unui tren polonez PESA (foto Vlad Barza)

26 de trenuri PESA au ajuns în România, dar încă stau nefolosite

Oficialii PESA au spus că au făcut pregătire cu 100 de mecanici de la operatorii feroviari, pentru ca trenurile să poată intra în circulație.

În România au ajuns până acum 26 de trenuri PESA, dintre care 19 Regio (de scurt parcurs) și șapte inter-regionale (de lung parcurs). Cele de lung parcurs au scaune mai confortabile.

În medie sosesc în țară patru trenuri PESA pe lună, iar la final de 2027 ar trebui să fie în România toate cele 91 de rame electrice, a spus pentru HotNews, reprezentanta companiei PESA în România, Hanna Wisniewska-Sîrbu.

„Suntem în curs de a închiria spațiu la Cluj și tot așa și la Suceava. Nouă ni se pare că este mult mai eficient să deschidem mentenanță la Suceava, în loc de Iași, pentru că mai multe rute au finalul acolo și este mai bine electrificată zona”, a spus reprezentanta PESA, întrebată despre cele două depouri care urmează a fi construite în țară.

Tren polonez de la PESA (foto Vlad Barza)

Peste 100 de trenuri noi care sunt sau vor intra curând în circulație pe liniile ferate din țară

Trenurile sunt cumpărate de statul român prin intermediul ARF (Autoritatea pentru Reformă Feroviară) care apoi le pune la dispoziția operatorilor care câștigă licitațiile publice.

Niciodată România nu a fost pe cale să primească așa de multe trenuri în doar câțiva ani, mai ales că sunt în curs de livrare și 37 de rame electrice de la Alstom și aproape 20 circulă cu călători. Diferența este că trenurile Alstom au sosit cu mare întârziere, iar cele PESA a venit la timp, însă nu circulă cu pasageri încă.

Primul tren polonez de la PESA a ajuns în România în luna mai 2025, iar în iunie au început testele. În ianuarie 2026, Autoritatea de Siguranță Feroviară Română a emis omologarea oficială de tip pentru trenurile regionale, fiind în acest fel încheiat procesul de certificare.

PESA va livra 91 de trenuri în România, dintre care 62 regionale și restul inter-regionale. Cel mai mare contract a fost semnat în ianuarie 2024, un alt contract în decembrie 2023, iar un act adițional a fost semnat în luna mai din 2025.

Cel mai mare contract, cel pentru achiziția a 62 de rame electrice regionale (RE-R1), cu perioada de mentenanță de 15 ani, are valoarea de 2.77 miliarde lei. Contractul pentru 20 de rame electrice interregionale de lung parcurs RE-IR are valoarea de 1,6 miliarde lei, fără TVA (finanțat prin PNRR).

Trenurile vor fi distribuite operatorilor feroviari de către ARF, iar dintre cele 62 de trenuri Regio, peste jumătate vor ajunge la CFR Călători, iar restul la operatori privați. Viteza maximă de rulare a ramelor electrice este de 160 km/h.