Radu Miruță denunță „culmea absurdului la CFR”: Zeci de trenuri noi „zac de luni bune blocate” în Gara Obor

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a acuzat vineri blocaje birocratice majore la CFR, după ce a descoperit zeci de trenuri noi care stau nefolosite, în timp ce călătorii continuă să circule în condiții precare.

„Culmea absurdului la CFR: am găsit în curtea Ministerului Transporturilor 21 de trenuri noi-nouțe, moderne, care zac de luni bune spre a fi decolorate de soare. În tot acest timp călătorii îndură, în unele trenuri vechi, banchete rupte, toalete sparte și lipsa aerului condiționat”, a scris Miruță într-un mesaj pe Facebook, care însoțește un clip filmat cu garniturile de tren.

Potrivit ministrului, situația este rezultatul unor neînțelegeri între furnizor, managerul de proiect și coordonatorii contractului de achiziție.

Miruță afirmă că birocrația „tot de ei făcută și agreată” blochează darea în folosință a trenurilor, deși acestea au fost livrate de mai bine de un an.

„În tot timpul acesta, cele noi ies din garanție fără să meargă 1 km, după care apar alte contracte noi «de mentenanță», a mai spus Miruță.

Pentru a debloca situația, ministrul interimar a anunțat că a convocat toate părțile implicate la o întâlnire programată miercurea viitoare, la sediul ministerului, la o zi după votul din Parlament privind moțiunea de cenzură care poate dărâma actualul Guvern.

În clipul video, Miruță a acuzat că Ministerul Transporturilor nu a reușit să deblocheze situația, astfel încât noile trenuri să circule pe calea ferată.

La discuții sunt așteptați atât producătorul trenurilor din Polonia, cât și reprezentanții structurilor responsabile din cadrul instituției.

De asemenea, Miruță a criticat și modul în care a fost negociat contractul pentru achiziția celor 98 de trenuri, susținând că nu a fost prevăzută nicio componentă de producție locală.

„Curios din fire, am verificat câtă localizare în România a fost cerută prin contract de ministrul Transporturilor pentru construirea celor 98 de trenuri și câte firme românești au fost implicate în acest contract. Zero localizare, nimic produs în România, nicio firmă românească. Unii pe care îi aud în aceste zile că 60% producție prin SAFE, cu fabrici construite în România, e puțin, sunt cei care, pe sume mai mari, au semnat contracte cu 0 localizare în România, cu 0 firme românești implicate”, a mai spus Miruță.

Contractele pentru trenurile poloneze

România a semnat două contracte importante cu producătorul polonez Pesa Bydgoszcz pentru modernizarea flotei feroviare, potrivit Club Feroviar.

Unul din ele, pentru 62 de unități achiziționate pentru suma de 2,77 miliarde lei (cu TVA), a fost semnat în ianuarie 2024. Erau prevăzute trei loturi, de 20, 23, respectiv 19 rame. Contractul este finanțat din Fondul de Modernizare al Uniunii Europene.

Un alt contract a fost făcut pentru achiziția de 20 de rame electrice interregionale de lung parcurs RE-IR, destinate conectării centrelor urbane din România și achiziționarea serviciilor de mentenanță și reparații. Valoarea totală a contractulul, finanțat inițial prin PNRR, semnat în decembrie 2023, a fost de peste 1,6 miliarde lei (fără TVA). În mai 2025, a fost semnat un act adițional pentru încă nouă trenuri, cu finanțare prin Fondul de Modernizare.

Trenurile noi livrate până acum nu pot fi însă introduse în serviciul comercial cu călători deoarece producătorul polonez nu a facut până acum niciuna dintre cele patru facilități de mentenanță la care s-a angajat să le înființeze prin cele două contracte, potrivit Club Feroviar.