Cazurile de persoane dispărute pe o populară insulă turistică au provocat indignare publică în Coreea de Sud

Președintele sud-coreean Lee Jae-myung a cerut o mai mare responsabilizare a poliției pe fondul indignării publice provocate de modul în care au fost gestionate o serie de cazuri de persoane dispărute pe insula turistică Jeju, în contextul în care noi reforme urmează să acorde poliției un rol mai important în anchetele penale, relatează Reuters.

„Este probabil ca poliția să dețină cea mai mare putere dintre instituțiile statului”, a declarat Lee în cadrul unei ședințe de guvern de marți, adăugând că publicul s-a întrebat dacă forța de poliție poate face față responsabilității care îi revine.

„Responsabilitatea trebuie consolidată proporțional cu amploarea autorității”, a subliniat președintele.

Autoritățile au declarat că patru persoane declarate dispărute pe Insula Jeju au fost găsite decedate pe parcursul a trei zile, până luni.

Cazurile de persoane dispărute care au revoltat sud-coreenii

Cazurile nu aveau legătură între ele, însă se presupune că două dintre ele au fost închise de același ofițer fără confirmarea faptului că persoanele dispărute erau în siguranță.

Acuzațiile au determinat poliția să verifice toate cele 298 de sesizări privind persoane dispărute gestionate de ofițer. Potrivit presei locale, în jur de 10 dintre acestea sunt analizate pentru a se stabili dacă au fost închise în mod necorespunzător.

Unul dintre cazuri o viza pe Jang Mi-ran, o femeie în vârstă de 37 de ani a cărei dispariție a stârnit o controversă la nivel național după ce poliția a închis cazul fără să confirme că ea este în siguranță. Trupul ei a fost găsit luni, la 104 zile după dispariție.

Un alt caz îl viza pe un bărbat în vârstă de aproximativ 60 de ani, a cărui familie a raportat din nou dispariția acestuia, ceea ce a determinat reluarea căutărilor, încheiate cu găsirea trupului acestuia.

Un tribunal l-a reținut marți pe ofițer, fiind suspectat de neglijență în serviciu, falsificarea unor înregistrări electronice oficiale și obstrucționarea îndeplinirii atribuțiilor oficiale. Ofițerul a negat acuzațiile și a susținut că a reușit să îi contacteze pe cei dispăruți înainte să claseze dosarele.

Jeju, una dintre cele mai populare destinații turistice din Coreea de Sud, a atras 1,2 milioane de vizitatori străini în prima jumătate a anului 2026, potrivit Asociației de Turism din zonă.

Turiști sosesc cu o navă de croazieră pe Insula Jeju, FOTO: Yonhap News / Newscom / Profimedia

Ministrul și poliția și-au cerut scuze după disparițiile de pe Insula Jeju

Yoo Jae-seong, comisarul național al poliției, și-a cerut scuze și a promis măsuri pentru prevenirea repetării unei astfel de situații.

Yoo a precizat luni în fața parlamentului că poliția a ordonat ca închiderea cazurilor privind persoane dispărute să necesite aprobarea unui superior, până la modernizarea sistemului de gestionare a cazurilor.

„Vom examina întregul sistem și vom aduce îmbunătățiri instituționale pentru ca acest lucru să nu se mai întâmple niciodată”, a declarat Yoo, angajându-se să verifice toate cazurile gestionate de ofițerul reținut.

O altă măsură luată de Agenția Națională de Poliție a fost suspendarea administrativă a patru ofițeri aflați în lanțul de comandă al secției de poliție din Jeju.

Yun Ho-jung, ministrul de Interne și Siguranță, și-a cerut scuze miercuri familiilor îndoliate și publicului. În timpul unei conferințe de presă, Yun și oficiali de rang înalt din poliție s-au ridicat și s-au înclinat în semn de scuze, promițând măsuri ample pentru prevenirea repetării unei astfel de situații.

Datele oficiale arată că poliția sud-coreeană a primit anul trecut 70.814 sesizări privind adulți dispăruți. Peste 70.000 de astfel de sesizări au fost depuse anual începând din 2022, deși marea majoritate au fost soluționate în termen de 30 de zile, potrivit poliției.

Controversa a izbucnit după ce Partidul Democrat aflat la guvernare i-a retras procuraturii, în iulie, ultimele atribuții de anchetă, invocând un istoric de abuzuri. Schimbarea, care urmează să intre în vigoare în octombrie, lasă poliției un rol de anchetă considerabil extins.