Cazurile de rujeolă din SUA, la cel mai mare nivel din ultimii 35 de ani. Medicii sunt învățați să combată o boală pe care o credeau eradicată

Mai multe organizații medicale și de sănătate publică din SUA au lansat luna aceasta o inițiativă neobișnuită pentru a ajuta la pregătirea doctorilor și a spitalelor în confruntarea cu o boală pe care mulți medici practicanți au întâlnit-o rar – sau deloc, scriu Washington Post, The Hill și The Guardian.

Numărul cazurilor de rujeolă depistate în SUA în acest an a depășit deja totalul anual de anul trecut, ajungând la cel mai mare nivel înregistrat în ultimele trei decenii, potrivit Universității Johns Hopkins.

Conform sistemului de monitorizare a rujeolei al Universității Johns Hopkins, în acest an au fost înregistrate 2.295 de cazuri de rujeolă, depășind cu puțin totalul din 2025, care a fost de 2.289, scrie The Hill.

Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) nu și-a actualizat cifrele privind rujeola din 17 iulie, astfel încât statistica agenției nu reflectă în prezent această etapă importantă.

Cel mai mare număr de cazuri de rujeolă din 1990 și până acum

Este cel mai mare număr de infecții cu rujeolă înregistrat în SUA din 1990, când au fost înregistrate 27.808 de cazuri.

Numărul cazurilor a scăzut dramatic după acel an, ca urmare a unei campanii agresive de vaccinare și a introducerii, cu un an înainte, a schemei de vaccinare împotriva rujeolei cu două doze.

Statele Unite au eliminat oficial rujeola în 2000, dar această concluzie este acum pusă sub semnul întrebării, întrucât transmiterea rujeolei a persistat timp de mai mult de un an, acesta fiind criteriul care determină pierderea statutului.

Canada și-a pierdut statutul anul trecut.

După obținerea statutului care atestă eliminarea rujeolei, în SUA se înregistrau de obicei câteva zeci până la câteva sute de cazuri de rujeolă pe an, anul 2019 fiind o excepție, cu aproximativ 1.300 de cazuri raportate.

Conform celei mai recente actualizări a CDC, în acest an au fost declarate 34 de noi focare de rujeolă, 44 de jurisdicții raportând cazuri.

„Au sărit peste acel capitol în facultatea de medicină”

Statistica, spun specialiștii citați de Washington Post, subliniază faptul că țara a intrat într-o nouă fază a luptei împotriva rujeolei, noile cazuri repetate de infectare declanșând focare susținute în mai multe state, în loc să rămână concentrate în câteva comunități cu acoperire vaccinală redusă.

De când un copil nevaccinat din vestul Texasului a contractat rujeola la începutul anului trecut, focarele succesive au îmbolnăvit mii de persoane și s-au răspândit acum în 39 de state, în Districtul Columbia și în orașul New York.

Pe măsură ce ratele de vaccinare scad și rujeola se răspândește pe o arie mai largă, aceste focare devin tot mai extinse. Autoritățile sanitare statale se tem acum că aceste focare nu vor mai fi stinse și afirmă că numărul real de cazuri este mult mai mare decât cel reflectat de statisticile oficiale.

Ca semn al gravității cu care medicii privesc această amenințare, mai multe organizații medicale și de sănătate publică au lansat luna aceasta o inițiativă neobișnuită pentru a ajuta la pregătirea medicilor și a spitalelor în confruntarea cu o boală pe care mulți medici practicanți au întâlnit-o rar – sau deloc -, dar pe care ar putea fi nevoiți să o gestioneze acum ca parte a practicii de zi cu zi.

„Medicii nu s-au gândit cu adevărat la rujeolă”, a declarat Patsy Stinchfield, directoarea executivă a noului grup, Measles Collaborative, citată de Washington Post.

„Au sărit peste acel capitol în facultatea de medicină”, a explicat ea, deoarece SUA au eradicat boala cu mai bine de un sfert de secol în urmă. „Iar acum se află în situația de a trebui să o diagnosticheze”, a adăugat specialista.

Campanie pe rețelele sociale

Grupul, înființat de Fundația Națională pentru Boli Infecțioase, dezvoltă o aplicație pentru a ajuta medicii să diagnosticheze rujeola. De asemenea, elaborează liste de verificare pentru spitale și algoritmi clinici care să ghideze logistica complexă a îngrijirii în condiții de siguranță a pacienților.

Deoarece virusul poate rămâne în suspensie în aer până la două ore, spitalele trebuie să stabilească cu atenție locul în care pacienții sunt evaluați, izolați și tratați.

Pentru a combate dezinformarea de pe rețelele sociale, grupul intenționează să creeze postări pe TikTok și Instagram destinate părinților, în care să explice noțiunile de bază despre rujeolă, inclusiv cât de grav se pot îmbolnăvi copiii.

Majoritatea copiilor se recuperează după câteva zile de febră, tuse, congestie și conjunctivită.

Însă rujeola poate provoca și pneumonie, edem cerebral, hipoacuzie, dizabilitate intelectuală și deces.

Poate de asemenea declanșa o boală cerebrală rară, dar invariabil fatală, panencefalita sclerozantă subacută (SSPE), la ani de zile după infecția inițială.

Cum au scăzut ratele de vaccinare

Ratele de vaccinare au scăzut în toată țara de la pandemia COVID. În același timp, proporția copiilor care solicită scutiri pe motive religioase sau de altă natură de la cerințele de vaccinare a atins un nivel record, conform datelor federale.

Două doze de vaccin împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei (MMR) la copii au o eficacitate de 97% împotriva infecției și au eliminat aproape complet un virus care odinioară infecta milioane de copii.

Însă, deoarece virusul se transmite atât de ușor în absența imunizării, 95% din membrii unei comunități trebuie să fie vaccinați pentru obținerea imunității de grup, nivelul necesar pentru a împiedica transformarea cazurilor izolate în focare.

La nivel național, 92,5% dintre copiii de grădiniță au primit vaccinul împotriva rujeolei în anul școlar 2024-2025, un procent mai mic decât în anul precedent.

Înainte de pandemie, aproximativ jumătate dintre comitatele din SUA atingeau pragul de 95% în rândul copiilor de grădiniță. Până în anul școlar 2024-2025, mai puțin de 3 din 10 îndeplineau acest prag, potrivit unei analize a înregistrărilor publice realizate de Washington Post.

În Utah, doar 88,6% dintre copiii de grădiniță au primit vaccinul ROR în anul școlar 2024-2025, conform datelor departamentului de sănătate al statului, comparativ cu 92,7% înainte de pandemie.

La nivel național, 3,6% dintre copiii de grădiniță au solicitat scutiri de la vaccinare în 2024-2025.

În Utah, pentru anul școlar 2025-2026, rata a fost de 12,7%, iar în districtul sanitar Southwest, unde a început unul dintre focarele de rujeolă, ratele au crescut vertiginos: 27,1% dintre copii beneficiau de o scutire.

Destructurarea sistemului de sănătate publică

Specialiștii au indicat și spre destructurarea rapidă a sistemului de sănătate publică din SUA, sub administrația lui Donald Trump.

O fostă șefă a CDC a subliniat că acest lucru înseamnă că țara se află într-o situație mai gravă decât înainte de pandemia de Covid.

„Din păcate, ne îndreptăm cu adevărat în direcția greșită”, a declarat pentru The Guardian Debra Houry, fosta directoare medicală a CDC.

Aproximativ 80% dintre posturile de conducerea CDC nu au încă funcționari permanenți numiți, iar între 25 și 30% din întreg personalul CDC a plecat, a spus ea.

Odată ce virusul rujeolei începe să se răspândească, autoritățile sanitare se bazează pe urmărirea contactelor, o activitate care necesită multă muncă, pe investigarea cazurilor și pe măsuri de carantină pentru a împiedica extinderea focarelor.

Însă oficialii din domeniul sănătății publice afirmă că recentele reduceri ale finanțării federale au lăsat multe autorități sanitare cu un număr redus de personal pentru a desfășura această activitate esențială.

În ciuda creșterii rapide a cazurilor la nivel național, capacitatea autorităților sanitare din SUA de a controla focarele nu s-a restabilit și nici nu s-a extins.

Ezitările lui Robert F. Kennedy Jr. în privința vaccinului

În aprilie anul acesta, congresmenii democrați l-au criticat dur pe secretarul sănătății Robert F. Kennedy Jr. pentru modul în care a gestionat cel mai grav focar de rujeolă din ultimele decenii.

Democrații din Comisia pentru Finanțe a Camerei Reprezentanților l-au acuzat pe Kennedy că a gestionat defectuos răspunsul la această criză și că a subminat siguranța vaccinărilor copiilor.

Pe parcursul audierii de trei ore, Kennedy, un sceptic al vaccinării, a primit de asemenea o serie de critici din partea legiuitorilor legate de reducerile pe care le-a operat în rândul personalului Departamentului Sănătății și Serviciilor Sociale (HHS) și în domeniul cercetării privind cancerul, precum și de modificările aduse recomandărilor privind vaccinarea.

„Promovăm vaccinul ROR”, a răspuns Kennedy în fața senatorilor, referindu-se la vaccinul combinat împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei. „Am recomandat tuturor copiilor să se vaccineze. Asta facem noi”, a spus el.

Comentariul, a observat New York Times, a contrastat cu sfaturile anterioare ale lui Kennedy, senatorii întrebându-l de ce nu a comunicat publicului ceea ce a declarat la Capitol Hill.

De la preluarea mandatului, Kennedy a încercat să reformeze politicile mai vechi ale SUA în materie de vaccinuri, inclusiv prin reducerea drastică a numărului de vaccinuri recomandate pentru copii și prin înlocuirea unui grup consultativ de experți cu mai mulți critici ai vaccinurilor.

După izbucnirea epidemiei de rujeolă din Texas anul trecut, Kennedy nu a recomandat inițial vaccinarea, el afirmând că aceasta ar trebui să fie „o alegere personală”. Întrebat atunci dacă i-ar sfătui pe părinți să-și vaccineze nou-născuții, el a răspuns că nu are calitatea de a oferi sfaturi medicale. Sfatul său, a spus el, era: „Documentați-vă singuri”.

Într-un apel publicat tot în 2005 de site-ul televiziunii Fox News, el a părut că își schimbă poziția, vorbind despre beneficiile vaccinului împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei, dar insistând în același timp că vaccinarea rămâne totuși o alegere personală.