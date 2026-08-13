Cazurile de West Nile au crescut brusc în Grecia. Zona din centrul focarului și avertismentul autorităților

Bilanțul oficial al autorităților elene indică 110 infecții cu virusul West Nile transmise local, în acest sezon, dintre care 45 de cazuri noi au fost înregistrate doar în ultima săptămână, potrivit Euronews.com.

Situația epidemiologică a virusului West Nile în Grecia s-a deteriorat semnificativ în vara anului 2026, anunță Organizația Națională de Sănătate Publică din Grecia (EODY), într-un bilanț actualizat până pe 12 august, subliniind circulația deosebit de intensă a virusului în Attica.

Attica se află în epicentrul activității virale din acest an, cazuri fiind înregistrate în 39 de municipalități, dar și în Tesalia, Macedonia Centrală și Peloponez.

Din cele 110 infecții, 81 au prezentat manifestări care au afectat sistemul nervos central (SNC), precum encefalită, meningită, meningoencefalită sau paralizie flască acută, în timp ce 29 de cazuri au avut manifestări mai ușoare sau nu au prezentat afectare a SNC.

Nouă morți și șaisprezece pacienți la ATI

Până miercuri, au fost înregistrate nouă decese în rândul pacienților cu infecție cu virusul West Nile și manifestări la nivelul SNC, anunță autoritățile elene.

Toți cei care au decedat aveau peste 65 de ani, vârsta mediană fiind de 82 de ani, iar intervalul de vârstă cuprins între 66 și 91 de ani.

În același timp, 35 de pacienți se aflau încă în spital. Dintre aceștia, 19 se aflau în secții obișnuite de spital și 16 în unități de terapie intensivă, în timp ce niciunul nu se afla într-o unitate de îngrijire specială. În total, 61 de pacienți au fost externați, iar cinci dintre cazurile înregistrate nu au necesitat spitalizare.

Vârsta pare să fie o caracteristică esențială a cazurilor mai grave. Vârsta mediană a pacienților cu manifestări la nivelul SNC este de 73 de ani, deși cazurile acoperă o gamă de vârstă mult mai largă, de la 19 la 91 de ani.

Amploarea reală a infecțiilor ar putea fi mult mai mare

Cazurile confirmate în laborator, contractate pe teritoriul țării, nu reflectă neapărat numărul total al persoanelor infectate.

EODY reamintește că, potrivit rezultatelor unui studiu seroepidemiologic din 2010, pentru fiecare caz de infecție cu virusul West Nile care afectează sistemul nervos central (SNC) există aproximativ 140 de persoane infectate, care fie prezintă simptome ușoare, fie rămân asimptomatice.

Astfel, cazurile grave înregistrate reprezintă doar o parte din circulația generală a virusului în rândul populației, scrie Euronews.

Focarele din jurul Atenei

Attica de Est pare a fi cea mai afectată zonă în acest sezon. În municipalitatea Spata-Artemida au fost înregistrați 11 pacienți cu manifestări la nivelul SNC și doi fără, în timp ce în Markopoulo Mesogaias au fost raportate opt cazuri severe și trei ușoare.

De asemenea, în municipiul Vari-Voula-Vouliagmeni s-au înregistrat cinci cazuri cu manifestări la nivelul SNC și două fără. Alte infecții au fost raportate în Agia Paraskevi (6), Pallini (5), Acharnes (3), Chalandri (3), Glyfada (3) și în municipiul Atena (3).

Proporția cazurilor severe este deosebit de ridicată în anumite localități. În Markopoulo Mesogaias se înregistrează 36,8 cazuri la 100.000 de locuitori, în timp ce în Spata-Artemida rata este de 31,5 la 100.000 de locuitori.

Atenția autorităților sanitare nu se limitează la zonele în care s-au înregistrat deja cazuri la om. Au fost clasificate drept „zone cu risc ridicat”: Kifisia, Iraklio, Filothei-Psychiko, Metamorfosi, Kallithea, Nea Smyrni, Nea Filadelfeia-Nea Chalkidona și Dafni-Ymittos.

Puncte sensibile au fost identificate și în Amfipoli, Naousa și Delta, în timp ce infecții la ecvidee au confirmat circulația activă a virusului în Attica de Est, Drama, Preveza și Salonic.

Clasificarea lor ca zone cu risc ridicat se bazează pe factori precum proximitatea față de municipalitățile deja afectate, caracteristicile geomorfologice și datele epidemiologice actuale și istorice.

Capcane pentru țânțari și măsuri de siguranță

Gestionarea integrată a țânțarilor joacă un rol central în prevenirea răspândirii bolii. Din acest motiv, Ministerul Sănătății din Grecia a emis un plan național de acțiune cu intervenții specifice în funcție de nivelul de risc din fiecare zonă.

Autoritățile locale au intensificat programele de dezinsecție și operațiunile de combatere a insectelor. În paralel, specialiștii au instalat capcane în diferite regiuni din Grecia pentru a testa țânțarii capturați. Acest sistem de supraveghere entomologică oferă o alertă timpurie înainte de apariția cazurilor la om.

De asemenea, Centrul Național pentru Donarea de Sânge (EKEA) a implementat măsuri stricte pentru siguranța sângelui și a transmis orientări clare către toate serviciile de transfuzie din țară. Fiecare caz nou raportat este investigat în termen de 24 de ore pentru a limita transmiterea.