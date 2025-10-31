CBD. Beneficiile reale ale uleiului de canabis și posibile efecte secundare de avut în vedere

CBD este comercializat și vândut, în principal, ca supliment alimentar, nu ca medicament. În prezent, agențiile pentru medicamente și dispozitive medicale nu reglementează siguranța și puritatea suplimentelor alimentare, iar piața CBD este practic nesupravegheată. FOTO: Shutterstock

Uleiul de canabis (CBD) a devenit unul dintre cele mai populare suplimente ale ultimilor ani, fiind promovat ca soluție naturală pentru o gamă variată de probleme, de la anxietate și tulburări de somn, până la dureri cronice sau convulsii. Cercetările nu confirmă însă toate aceste promisiuni. În unele cazuri, s-au observat beneficii, în altele diferențele față de placebo sunt minime, iar siguranța utilizării pe termen lung rămâne incertă.

CBD este al doilea compus activ major din planta de cannabis, după THC, dar, spre deosebire de acesta, nu are efecte psihoactive și nu provoacă euforie. Conform unui raport al Organizației Mondiale a Sănătății, „la om, CBD nu prezintă efecte care să indice un potențial de abuz sau dependență. Până în prezent, nu există dovezi privind probleme de sănătate publică legate de utilizarea de CBD pur.”

Un studiu publicat în Neuropsychopharmacology, susține că este puțin probabil ca administrarea unică de CBD să afecteze în mod semnificativ funcționarea zilnică sau performanța profesională.

Epilepsia, singura afecțiune în care eficiența CBD este confirmată

Până în prezent, singura utilizare a canabidiolului susținută de date clinice este tratamentul anumitor forme rare de epilepsie. În 2018, Administrația pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite (FDA) a aprobat Epidiolex, un medicament pe bază de CBD utilizat în sindroamele Dravet, Lennox-Gastaut și în complexul sclerozei tuberoase, boli care debutează, de obicei, în copilărie și provoacă convulsii dificil de controlat cu ajutorul tratamentelor clasice.

„În numeroase studii, CBD a reușit să reducă numărul convulsiilor și, în unele cazuri, să le stopeze complet,” a subliniat dr. Peter Grinspoon, medic primar și specialist în cannabis la Spitalul General Massachusetts din SUA.

Spre deosebire de uleiurile și suplimentele comercializate la liber, Epidiolex este un medicament testat riguros, standardizat și administrat sub supraveghere medicală. Produsele disponibile la liber, în magazine nu sunt aprobate pentru epilepsie, iar concentrația și calitatea lor variază mult.

Rezultatele nu exclud însă reacțiile adverse. În studiile de fază clinică, majoritatea pacienților au raportat efecte secundare precum somnolență, tulburări digestive, modificări ale apetitului și creșteri ale enzimelor hepatice, care impun monitorizare medicală constantă.

Rezultate promițătoare în cazul durerilor cronice

Cercetările preliminare au indicat că substanța ar putea influența sistemul endocanabinoid, care reglează modul în care organismul percepe durerea și reacționează la inflamație.

O analiză sistematică a mai multor studii a demonstrat că CBD ar putea reduce durerea și inflamația cauzate de artrită, atunci când este aplicat pe piele. Alte cercetări au identificat mecanisme prin care CBD ar putea inhiba durerea inflamatorie și neuropatică, dificil de tratat prin metode tradiționale. Totuși, în multe studii, CBD este administrat împreună cu THC, iar efectele celor două sunt greu de separat. În plus, majoritatea datelor provin din experimente de laborator sau din studii clinice restrânse, insuficiente pentru a demonstra eficiența la scară largă. Până acum, FDA nu a aprobat nicio formă de CBD pentru tratamentul durerii cronice.

Pentru anxietate, depresie și PTSD sunt necesare mai multe cercetări

CBD este tot mai des folosit pentru tulburări emoționale și de somn, însă dovezile științifice pentru aceste utilizări sunt destul de puține. Unele studii de mici dimensiuni au arătat că poate reduce anxietatea socială, îmbunătăți calitatea somnului sau preveni coșmarurile la persoanele cu stres post-traumatic. Acțiunea pare legată de influența asupra sistemelor cerebrale care reglează serotonina și răspunsul la stres.

Până acum, datele nu sunt suficiente pentru ca medicii să recomande CBD ca tratament pentru aceste probleme. Produsele comercializate la liber pot conține urme de THC, iar în doze mari sau în combinație cu alte substanțe, pot provoca reacții nedorite, precum somnolență, iritabilitate sau schimbări de dispoziție. În cazul adolescenților, expunerea la THC a fost asociată, în mai multe cercetări, cu tulburări psihotice și episoade de schizofrenie.

Dovezi neconcludente în cazul tulburărilor de somn

Cei care apelează la uleiul de canabis convinși că îi va ajuta să adoarmă mai repede sau să doarmă mai profund, ar trebui să știe că efectele sunt minime, iar pe termen lung poate să scadă calitatea somnului, potrivit studiilor.

Analizele recente au demonstrat că administrarea de CBD fără THC nu are un efect constant asupra somnului. Cercetătorii consideră că, atunci când apar îmbunătățiri, acestea pot fi secundare, datorate reducerii anxietății sau calmării durerilor, nu unei acțiuni directe asupra ciclurilor de somn.

Posibile beneficii pentru sănătatea inimii și a creierului

Cercetările actuale testează efectul CBD asupra tensiunii arteriale, fiind observate scăderi pe termen scurt după administrare zilnică de aproximativ 600 mg timp de o săptămână, probabil prin relaxarea pereților vasculari. Efectul nu s-a menținut în timp, iar datele nu susțin folosirea de rutină pentru hipertensiune.

În dermatologie se investighează rolul antiinflamator și antibacterian. Formulele topice pot reduce producția de sebum și inflamația locală, efecte benefice mai ales pentru tenul acneic. Există rezultate preliminare și în cazul pruritului cronic, al eczemei și psoriazisului, însă protocoalele diferă, iar dozele și excipienții influențează mult răspunsul.

Există unele indicii că ar avea și posibile efecte neuroprotectoare. Experimentele de laborator au arătat că CBD ar putea reduce inflamația și stresul celular din creier implicate în afecțiuni precum Parkinson, Alzheimer, scleroză multiplă și traumatisme cerebrale.

În ceea ce privește dependențele, câteva studii au raportat o reducere modestă a simptomelor de sevraj pentru nicotină, opioide sau cocaină. Efectele par a fi influențate de doză și durată, iar utilizarea terapeutică nu este validată clinic.

În oncologie, CBD poate fi folosit ca adjuvant în controlul simptomelor asociate cancerului sau terapiilor oncologice. Unele studii au raportat ameliorări ale durerii, grețurilor, anxietății și tulburărilor de somn, iar pacienții care au utilizat produse cu CBD în paralel cu chimioterapia sau radioterapia au menționat o calitate a vieții mai bună.

Efectele secundare și interacțiunile medicamentoase

Dr. Peter Grinspoon avertizează că efectele secundare ale CBD pot include greață, oboseală și iritabilitate. Mai îngrijorător e că CBD poate crește nivelul anticoagulantelor și al altor medicamente în sânge, concurând pentru enzimele hepatice care descompun aceste substanțe.

Această interacțiune devine deosebit de importantă pentru persoanele care iau anticoagulante, antiepileptice sau imunosupresoare, toate necesitând niveluri stabile în sânge. Persoanele care iau doze mari de CBD pot prezenta anomalii la analizele pentru ficat. Multe medicamente fără prescripție, precum acetaminofenul, au același efect.

Lista medicamentelor care interacționează cu CBD este lungă și include:

anticonvulsivante (fenitoină, lamotrigină, clobazam);

antidepresive (paroxetină, citalopram);

antipsichotice (haloperidol), sedative (clonazepam, lorazepam);

antibiotice și antifungice;

statine;

opioide;

imunosupresoare;

medicamente pentru disfuncție erectilă.

CBD poate fie să scadă, fie să intensifice efectele acestor medicamente, crescând riscul de efecte secundare sau reducându-le eficacitatea.

Problema calității

CBD este comercializat și vândut, în principal, ca supliment alimentar, nu ca medicament. În prezent, agențiile pentru medicamente și dispozitive medicale nu reglementează siguranța și puritatea suplimentelor alimentare, iar piața CBD este practic nesupravegheată. Astfel, nu poți fi sigur că produsul pe care îl cumperi conține ingredientele active în doza menționată pe etichetă.

Mai mult, produsul poate conține alte elemente necunoscute. De exemplu, un studiu a scos la iveală că 21% din produsele CBD vândute online conțineau THC, componenta psihoactivă din cannabis.

Cine ar trebui să evite uleiul de canabis

Medicii pot recomanda evitarea CBD de către persoanele cu boli hepatice (CBD poate crește enzimele hepatice, semn de inflamație), celor cu afecțiuni oculare (CBD ar putea crește presiunea intraoculară, dăunător pentru glaucom), femeilor gravide sau care alăptează (CBD trece prin placentă și în laptele matern, efectele asupra bebelușilor nefiind complet cunoscute), persoanelor care consumă alcool sau iau sedative (risc crescut de somnolență excesivă) și copiilor (cu excepția cazului în care este prescris de un medic).

Doze sigure

Nu există standarde de dozare pentru produsele CBD. Cantitatea variază în funcție de motivul utilizării și vârstă. Ca orientare generală, pentru adulți sunt sigure dozele de până la 200 de miligrame zilnic pentru maximum 13 săptămâni. Copiii nu ar trebui să folosească ulei de canabis decât dacă le-a fost prescris de medicul curant.

Pe eticheta produselor poate fi menționată cantitatea de CBD per doză, dar pot exista discrepanțe între informațiile declarate și compoziția reală. Uneori dozele sunt mai mici decât cele menționate, alteori mult mai mari.

„Avem nevoie de mai multă cercetare, dar CBD se dovedește a fi o opțiune utilă și relativ netoxică pentru gestionarea anxietății, insomniei și durerii cronice. Fără dovezi suficiente de înaltă calitate din studiile pe oameni, nu putem stabili doze eficiente și cum CBD este disponibil în prezent în mod tipic ca supliment nereglementat, poate fi dificil să știi exact ce primești,” a concluzionat dr. Peter Grinspoon.

Specialistul recomandă ca, înainte de a decide să încerci CBD, să te asiguri că îl procuri dintr-o sursă de încredere și să discuți utilizarea cu medicul, pentru a te asigura că nu va afecta eficacitatea altor medicamente pe care le iei.