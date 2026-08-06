CCC aduce în România un nou lanț de magazine cu prețuri mici. Primul oraș în care se va deschide

Modivo, parte din grupul polonez CCC, va deschide primul magazin al lanțului ShockPrice luna aceasta în Polonia și se va extinde și în România, scrie Economica.net.

Modivo a anunțat în primăvara acestui an că intenționează să se concentreze pe dezvoltarea afacerii sale de tip off-price și va lansa un nou lanț de magazine, ShockPrice.

Expansiunea Modivo va include și România. Un magazin din noul lanț se va deschide la Arad, în mallul Agora, scrie Economica.

Brandul ShockPrice este al doilea de acest tip al Modivo, după Half Price, prezent deja cu magazine pe plan local.

Conceptul off-price după care funcționează magazinele Half Price și Shock Price se referă la vânzarea de articole de îmbrăcăminte și încălțăminte ale unor branduri recunoscute, la prețuri mai mici decât prețul pe care l-au avut la lansarea în magazinele full-price. Stocurile de articole provin din colecții mai vechi, surplusuri de producție sau stocuri nevândute.

Oficialii Modivo au anunțat că magazinele ShockPrice vor fi deschise în orașe mai mici, în parcuri de retail mai mici, și este de așteptat ca acest nou brand să aibă o viteză de rotație a stocurilor mai mare.