CCR a declarat neconstituțională legea care limitează numărul jucătorilor străini în sporturile de echipă

Curtea Constituţională a declarat neconstituţional, miercuri, proiectul de lege care prevede obligaţia federaţiilor sportive naţionale de a stabili o pondere a participării sportivilor de performanţă români în competiţiile sportive naţionale oficiale, la sporturile de echipă, care nu poate fi mai mică de 40% din totalul de sportivi participanţi, informează News.ro.

Curtea Constituţională, cu majoritate de voturi, a admis obiecţia de neconstituţionalitate formulată de preşedintele României şi a constatat că Legea pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 este neconstituţională întrucât încalcă dreptul la liberă circulaţie a lucrătorilor în Uniunea Europeană, creând un tratament juridic mai favorabil pentru sportivii români în raport cu sportivii europeni.

Curtea Constituţională a reţinut că dispoziţiile art.37 ind.1 din Legea nr.69/2000, introduse prin art.I pct.1 din legea supusă controlului de constituţionalitate, prevăd obligaţia federaţiilor sportive naţionale de a stabili o pondere a participării sportivilor de performanţă români în competiţiile sportive naţionale oficiale, la sporturile de echipă, care nu poate fi mai mică de 40% din totalul de sportivi participanţi.

„Curtea a observat că această reglementare are ca rezultat limitarea posibilităţii cetăţenilor din alte membre ale Uniunii Europene de a fi incluşi în echipe în cadrul acestui tip de competiţii, creând un obstacol în exercitarea dreptului lor la liberă circulaţie. Prin urmare, Curtea a constatat că este încălcat art.148 alin.(2) privind integrarea României în Uniunea Europeană, prin raportare la art.18, privind nediscriminarea şi art.45 referitor la libera circulaţie a persoanelor, a serviciilor şi a capitalurilor din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene şi prin raportare la art.15, referitor la libertatea de alegere a ocupaţiei şi dreptul la muncă, şi art.21 alin.(2), privind nediscriminarea pe motive de cetăţenie, din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene”, se arată în comunicatul CCR.

De asemenea, Curtea Constituţională a observat că celelalte dispoziţii ale Legii pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 se află în strânsă legătură cu dispoziţiile art.I pct.1 din această lege, fiind neconstituţionale pentru aceleaşi considerente.

Curtea arată că, potrivit prevederilor art.148 alin.(2) şi (4) din Constituţie, în urma aderării României la Uniunea Europeană, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, iar Parlamentul, Preşedintele României, Guvernul şi autoritatea judecătorească garantează aducerea la îndeplinire a obligaţiilor rezultate din actul aderării şi din prevederile alineatului 2.

Decizia este definitivă şi general obligatorie.