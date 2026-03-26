CCR dezbate astăzi sesizările AUR pe legile bugetului

AUR a contestat la Curtea Constituţională legile bugetului pentru anul 2026, invocând „acte normative profund viciate” și „încălcări grave ale Constituţiei”.

Sesizările AUR privind legile bugetului de stat, cât şi legea bugetului asigurărilor sociale de stat, adoptate în şedinţa comună a Parlamentului din 20 martie 2026, vor fi dezbătute joi de CCR.

„Aceste legi au fost adoptate cu încălcarea flagrantă a principiilor statului de drept, printr-o procedură accelerată care a blocat dezbaterea reală în Parlament şi a redus rolul legislativului la o simplă formalitate de validare a deciziilor coaliţiei de guvernare”, potrivit AUR.

Partidul condus de George Simion acuză că bugetul a fost adoptat „în doar câteva zile, fără o analiză serioasă a impactului asupra economiei şi asupra românilor”.

„O lege cu impact direct asupra a milioane de cetăţeni nu poate fi adoptată în grabă, fără transparenţă şi fără consultare reală, în condiţiile în care această urgenţă a fost generată chiar de întârzierea Guvernului în prezentarea bugetului”, susține AUR.

De asemenea, AUR a denunțat „fundamentarea nerealistă a bugetului, construit pe estimări optimiste şi pe premise care nu reflectă situaţia economică reală”.

„Un punct central al sesizării îl reprezintă încălcarea drepturilor sociale, în special prin refuzul de a indexa pensiile conform legii, o decizie care afectează milioane de pensionari şi încalcă principiile constituţionale privind protecţia socială şi predictibilitatea legislativă”, a mai transmis AUR.

AUR solicită Curţii Constituţionale să oprească intrarea în vigoare „a unor legi profund viciate şi să sancţioneze derapajele unei guvernări care legiferează împotriva propriilor cetăţeni”.