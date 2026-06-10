CCR discută astăzi sesizarea lui Sorin Grindeanu privind Programul SAFE. Ce acuză liderul PSD

Curtea Constituțională (CCR) dezbate, miercuri, sesizarea președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, care acuză un conflict juridic de natură constituțională între Guvern și Parlament, declanșat prin adoptarea Ordonanței de urgență privind Programul SAFE.

Liderul PSD susține că Guvernul Bolojan nu mai era abilitat să adopte ordonanța pentru programul SAFE, pentru că fusese demis prin moțiune de cenzură.

Ordonanța a fost atacată la CCR și de AUR, SOS și PACE, dar Curtea Constituțională le-a respins sesizarea.

Ce acuză Sorin Grindeanu

Ordonanța privind investițiile din apărare prin programul SAFE a fost adoptată de guvernul Bolojan în 4 mai, cu o zi înainte de a fi demis prin moțiunea de cenzură PSD-AUR. Guvernul a adus modificări față de forma inițială, modificări care aveau nevoie de un nou aviz de la Consiliul Legislativ. OUG a fost dată, astfel, fără acest aviz, care a fost emis după ce Guvernul devenise interimar.

După primirea avizului, ordonanța a fost repusă apoi pe ordinea de zi, în data de 8 mai, de către Guvernul Bolojan, care a argumentat că astfel a luat act de acel aviz care lipsea, după care a fost publicată în Monitorul Oficial.

Grindeanu susține în sesizarea către CCR că după adoptarea moțiunii de cenzură, Guvernul „nu mai era abilitat să exercite decât acte de administrare curentă a treburilor publice, cu excluderea categorică a oricărei competenţe de legiferare delegată”.

„Conflictul juridic de natură constituțională este generat de două conduite neconstituționale distincte, dar convergente prin efectele lor, ale Guvernului României: adoptarea și transmiterea spre publicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2026 după retragerea încrederii Parlamentului prin moțiune de cenzură (5 mai 2026), respectiv publicarea sa în Monitorul Oficial la data de 8 mai 2026, de un Guvern care, în conformitate cu art. 110 alin. (4) din Constituție, nu mai era abilitat să exercite decât acte de administrare curentă a treburilor publice, cu excluderea categorică a oricărei competențe de legiferare delegată”, se susține în sesizare.

Potrivit sesizării, Guvernul a procedat la extinderea „substanțială” a proiectului inițial al ordonanței de urgență chiar în ziua dezbaterii și votării moțiunii de cenzură, prin adăugarea a 12 articole noi.

„Concluziv, prin conduita sa, Guvernul nu doar că intervine într-un domeniu aflat deja în dezbatere parlamentară, ci anticipează și substituie rezultatul procesului legislativ, diminuând rolul deliberativ al Parlamentului și afectând echilibrul constituțional dintre puterile statului”, a mai spus președintele Camerei Deputaților