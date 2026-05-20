După AUR, și Sorin Grindeanu atacă la Curtea Constituțională ordonanța Guvernului Bolojan privind investițiile în apărare

Sesizarea la Curtea Constituțională a fost depusă de liderul PSD, Sorin Grindeanu, în calitate de președinte al Camerei Deputaților. El susține că Guvernul Bolojan nu mai era abilitat să adopte ordonanța pentru programul SAFE, pentru că fusese demis prin moțiune de cenzură. Ordonanța a fost atacată la CCR, zilele trecute, din același motiv, și de Avocatul Poporului, la cererea AUR.

Ordonanța privind investițiile din apărare prin programul SAFE a fost adoptată de guvern în 4 mai, cu o zi înainte de a fi demis prin moțiunea de cenzură PSD-AUR. Guvernul a adus modificări față de forma inițială, modificări care aveau nevoie de un nou aviz de la Consiliul Legislativ. OUG a fost dată, astfel, fără acest aviz, care a fost emis după ce Guvernul devenise interimar.

După primirea avizului, ordonanța a fost repusă apoi pe ordinea de zi, în data de 8 mai, de către Guvernul Bolojan, care a argumentat că astfel a lua act de acel aviz care lipsea, după care a fost publicată în Monitorul Oficial.

Sorin Grindeanu a sesizat CCR după ce PSD îi ceruse președintelui Senatului, Mircea Abrudean (PNL), să facă el un astfel de demers.

Grindeanu susține în sesizarea către Curtea Constituțională că după adoptarea moțiunii de cenzură Guvernul „nu mai era abilitat să exercite decât acte de administrare curentă a treburilor publice, cu excluderea categorică a oricărei competenţe de legiferare delegată”.

Liderul PSD susține că Executivul a adoptat ordonanța de urgență privind industria de apărare după ce a fost demis prin moțiune de cenzură, „încălcând astfel Constituția și nesocotind obligația de loialitate constituțională față de Parlament”.

În sesizarea către CCR, Grindeanu susține că forma finală a OUG 38/2026 a fost adoptată în intervalul 5-8 mai 2026, după ce Guvernul Bolojan a fost demis de Parlament prin moțiune de cenzură.

„Prin continuarea de către Guvern a exercitării de atribuții de reglementare primară, apreciem că acesta s-a substituit rolului Parlamentului.

În acest sens, considerăm că emiterea actului normativ invocat încalcă principiul separației și echilibruluiputerilor în stat, consacrat de art. 1 alin. (4) din Legea fundamentală, nesocotind una dintre prerogativele acestui principiu, respectiv colaborarea loială și respectul reciproc ce trebuie să guverneze raporturile dintre instituțiile și autoritățile statului”, susține Grindeanu.