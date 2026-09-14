Ce a cerut România pentru Marea Neagră la întâlnirea cu diplomații europeni. Anunțul ministrului Oana Țoiu

Ministrul interimar de Externe, Oana Ţoiu, a discutat vineri, la București, cu ambasadorii statelor UE despre securitatea la Marea Neagră, viitorul buget european și ajutorul pentru firmele românești.

Reuniunea de lucru cu ambasadorii UE a fost găzduită de Ambasada Irlandei, în contextul preşedinţiei Consiliului UE. Oana Țoiu spune că dialogul a vizat direcţia Europei şi mizele directe ale României.

„În cadrul discuţiilor, am susţinut un buget european ambiţios (2028–2034), fără sacrificarea coeziunii: România rămâne ferm angajată în grupul «Prietenii Coeziunii». Fondurile de coeziune şi Politica Agricolă Comună nu sunt simple linii bugetare, ci instrumentele care reduc decalajele istorice de dezvoltare”, a scris Ţoiu pe Facebook.

Ministrul a cerut „reguli simplificate, astfel încât IMM-urile româneşti să aibă acces direct şi real la instrumentele europene de competitivitate şi inovare”.

De asemenea, ea a menţionat că securitatea la Marea Neagră înseamnă securitate alimentară globală şi că, în calitate de principal producător de cereale din UE, România are o miză uriaşă în stabilitatea rutelor de tranzit.

Ministrul interimar de Externe, Oana Ţoiu, a discutat vineri, la București, cu ambasadorii statelor UE. Sursa foto: Facebook/ Oana Țoiu

Securitatea regională

În privința securității din regiune, Oana Țoiu spune că a cerut „întărirea dimensiunii de apărare a Uniunii şi operaţionalizarea rapidă a Hub-ului de securitate maritimă (iniţiativa comună România-Bulgaria), esenţial pentru contracararea ameninţărilor hibride”.

„Pentru ca integrarea pieţei să funcţioneze, avem nevoie de conexiuni fizice rapide. Fie că vorbim de autostrăzi, poduri, căi ferate, cabluri de date sau reţele energetice, investiţiile din fonduri naţionale şi europene (inclusiv SAFE) trebuie continuate şi extinse către vecinii noştri aflaţi pe drumul aderării europene”, a subliniat ea.

Oficialul român a adăugat că, prin preşedinţiile pe care România le exercită în cadrul organizațiilor din Europa de Sud-Est și Centrală, este dusă mai departe susţinerea clară pentru extinderea UE în Balcanii de Vest şi Vecinătatea Estică.

Țoiu a menționat și pregătirea formatelor diplomatice pentru Adunarea Generală a ONU din această toamnă, unde spune că prioritatea rămâne dezescaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu.

„România rămâne o voce activă care apără interesele reale ale comunităţilor noastre”, a conchis ministrul.