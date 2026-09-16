Ce a descoperit jurnalistul Mihai Radu de la Recorder când a căutat ceva despre Sorin Grindeanu, președintele PSD

În reacția sa publică la cazul Pahonțu, Sorin Grindeanu a elogiat SPP, pe care Lucian Pahonțu îl conduce de 21 de ani, și a acuzat ipocrizia presei și ipocrizia generică a societății.

Sorin Grindeanu a acuzat „ipocrizia” în cazul generalului Lucian Pahonțu, spunând că presa și, în general, societatea nu a reacționat la fel când a fost vorba despre fostul procuror general Augustin Lazăr.

Liderul social-democrat a dat un alt exemplu. Cel al fostului procuror general Augustin Lazăr. În 2019, Lazăr a fost acuzat că, în anii ‘80, a refuzat să elibereze un disident anticomunist. Grindeanu a spus:

„Personal, nu voi achiesa la corul de aplaudaci la comandă. După 20 de ani în funcție și la 36 de ani de la Revoluție, avem astfel de revelații? (n.r. – referitoare la Pahonțu). Dar când am avut un procuror general precum Augustin Lazăr, fost procuror comunist, s-a sesizat cineva?”.

Echipa emisiunii „Ce ne enervează” de la Recorder a documentat cazul. Jurnaliștii s-au întors în trecut și au căutat ce s-a întâmplat în 2019.

Societatea a reacționat intens la scandalul Lazăr. Cine a tăcut a fost Sorin Grindeanu

În 2019, Augustin Lazăr, atunci procuror general, a fost acuzat că, în calitate de procuror la Procuratura din Alba, a făcut parte din comisia de la Penitenciarul Aiud care a respins în anii ’80 cererile de eliberare condiționată ale disidentului anticomunist Iulius Filip.

„Toată presa a scris despre acest caz, mulți politicieni și-au spus, bineînțeles, părerea atunci, dar știți cine nu a zis nimic în acel moment despre Augustin Lazăr? Exact politicianul Sorin Grindeanu. Nu există nicio declarație făcută despre procurorul comunist Lazăr de către Sorin Grindeanu. Azi e scandalizat de cei care atunci au tăcut. El a tăcut. Presa de atunci nu a tăcut”, a explicat Mihai Radu în emisiunea sa de la Recorder.

Și încă un punct

Realizatorul a mai remarcat ceva: nu numai atunci, ci niciodată Sorin Grindeanu nu a spus ceva împotriva lui Augustin Lazăr. Nici în 2017, când a fost întrebat explicit despre activitatea lui Augustin Lazăr.

În 2017, Sorin Grindeanu era premier. Grindeanu a fost cel care în ianuarie a dat celebra Ordonanță 13. Augustin Lazăr era procuror general de un an, la acel moment.

După ce DNA a anunțat atunci că anchetează modul în care a fost emisă Ordonanța 13, care modifica legislația penală și dezincrimina abuzul în serviciu, ministrul Justiției de la acea vreme, Tudor Toader, i-a „evaluat” atât pe procurorul general Lazăr, cât și pe șefa DNA de atunci Laura Codruța Kovesi. A concluzionat că cei doi nu trebuie schimbați din funcție. Ce a avut de spus atunci Grindeanu, întrebat despre Augustin Lazăr?

„Nu sunt specialist, nu e treaba mea să intru în acest sector, am încredere în domnul ministru”. Aceasta a fost declarația făcută atunci de Sorin Grindeanu despre Lazăr, a remarcat realizatorul emisiunii „Ce ne enervează”.

În cazul Lazăr a reacționat și Inspecția Judiciară

Dar patternul găsit de Recorder e chiar mai puternic.

Nu doar presa relata în acele zile, ci și Inspecția Judiciară lansa o cercetare la adresa lui Augustin Lazăr. Iar Daniel Morar îi solicita procurorului general Lazăr demisia.

Un alt exemplu: judecătoarea Dana Gîrbovan, președintele UNJR, a reacționar și ea. Ea a acuzat osificarea vechilor structuri.

Lazăr însuși și-a cerut scuze pentru practicile Procuraturii din perioada comunistă. Și a spus că nu demisionează: „Nu ar fi în interesul societății. Doresc să exprim scuze instituționale pentru practicile discutabile de dinainte de 1989. Instituite prin lege, dar caracterizate printr-o componentă etică deficitară”.

În acest timp, Sorin Grindeanu tăcea. Chiar și în epoca post-adevăr, în care se amestecă atâtea, totuși absența rămâne absență.