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Sorin Grindeanu. Inquam Photos / Codrin Unici
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Ce a descoperit jurnalistul Mihai Radu de la Recorder când a căutat ceva despre Sorin Grindeanu, președintele PSD

Redactor-șef, coordonator newsroom

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Sorin Grindeanu a acuzat „ipocrizia” în cazul generalului Lucian Pahonțu, spunând că presa și, în general, societatea nu a reacționat la fel când a fost vorba despre fostul procuror general Augustin Lazăr.

  • În realitate, reacțiile au fost multe. Foarte multe. Mai multe chiar decât a documentat și Recorder.
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În reacția sa publică la cazul Pahonțu, Sorin Grindeanu a elogiat SPP, pe care Lucian Pahonțu îl conduce de 21 de ani, și a acuzat ipocrizia presei și ipocrizia generică a societății. 