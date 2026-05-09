Ce a împins-o pe Elena Udrea să îl laude brusc pe Nicușor Dan: „Nu mă poate contrazice nimeni”

Elena Udrea o atacă virulent, sâmbătă, pe Laura Codruța Kovesi, care l-a criticat pe președintele Nicușor Dan pe tema numirilor la Parchete. Udrea o acuză pe Kovesi de „tupeu” și susține că fostul președinte Traian Băsescu a numit-o în funcțiile de procuror general și procuror-șef la DNA „pe criterii nu de competența, ci de discriminare pozitivă”, și anume pentru că era femeie și tânără.

Reacția Elenei Udrea vine după ce Laura Codruța Kovesi, în prezent șefa Parchetului European, a afirmat într-un interviu că președintele Nicușor Dan a descurajat, prin declarațiile sale, depunerea mai multor candidaturi pentru șefia parchetelor din România.

„Am ajuns să fiu de partea lui Nicușor Dan!”, scrie Elena Udrea într-o postare pe Facebook. „Față de tupeul lui Kovesi de a ironiza performanțele olimpice ale acestuia și de a-l trimite să se odihnească, pentru ca și-a permis să afirme ca în vremea ei, DNA a făcut abuzuri, lucru deja dovedit prin zeci de decizii ale instanțelor de judecată din România, alte țări europene și CEDO, și prin Rapoarte cuprinzând aceste abuzuri, aprobate de instituții oficiale”, continuă ea.

„Ca să zic așa, faptul ca ai fost olimpic internațional la matematică, faptul ca ai fost votat de 6.168.642 de români, este mai important și infinit mai bine decât să fii mediocră profesional și să ajungi în funcție de Procuror General al României, sau Procuror șef la DNA, doar pentru ca Traian Băsescu te-a numit pe criterii nu de competența, ci de discriminare pozitivă: femeie, tânără și, colac peste pupăză, pentru ca fusesei voleibalistă (baschetbalistă), deci a presupus ca ai spirit de echipă și poți fi un bun șef pentru procurori!!!”, susține Elena Udrea.

„Iar ca este așa nu mă poate contrazice nimeni!”, încheie ea.

Fost ministru al Dezvoltării Regionale și Turismului, în perioada 2008-2012, Elena Udrea a fost anchetată în mai multe dosare de corupție și a fugit din țară în 2018.

În dosarul „Gala Bute”, ea a primit o condamnare la 6 ani de închisoare și a fost în cele din urmă încarcerată în iunie 2022, după ce a fost extrădată din Bulgaria. A fost eliberată condiționat în iulie anul trecut, după ce a executat 3 ani și 10 luni din pedeapsă.

Elena Udrea a acuzat în numeroase rânduri că atunci când a fost anchetată pentru corupție s-au comis abuzuri în Justiţie și a vorbit despre un „sistem ocult” din care ar fi făcut parte atât fosta șefă DNA Laura Codruța Kovesi, cât și fostul prim-adjunct al SRI Florian Coldea.