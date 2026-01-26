Răspunsul lui Trump, întrebat de două ori dacă agentul federal care l-a ucis pe asistentul medical Alex Pretti în stradă, în Minneapolis, a acționat corect

„Analizăm, examinăm totul și vom lua o decizie”, a spus președintele. El nu a explicat în ce va consta această analiză și a continuat să apere misiunea agenților federali în Minnesota, într-un moment în care tot mai multe voci, inclusiv unele republicane, cer moderație, scriu BBC, Wall Street Journal și Reuters.

Donald Trump a declarat duminică că administrația sa „revizuiește totul” după incidentul șocant în care un agent federal de imigrare l-a ucis pe asistentul medical Alex Pretti sâmbătă, în Minneapolis.

În comentariile făcute pentru Wall Street Journal, Trump a indicat, de asemenea, că va retrage în cele din urmă agenții din oraș. Dar nu a dat un termen pentru această decizie, scrie BBC.

Protestele au continuat duminică în Minneapolis și în alte orașe din SUA, în timp ce guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, a avertizat că America se află într-un „moment de cotitură”.

„Analizăm, examinăm totul și vom lua o decizie”

Administrația, în frunte cu președintele, l-a apărat insistent pe ofițerul care l-a împușcat pe Pretti. Secretara pentru Securitate Internă, Kristi Noem, a declarat că Pretti a fost împușcat pentru că „flutura” o armă.

Autoritățile locale și martorii au negat însă acest lucru, adăugând că arma era înregistrată legal și că Pretti a fost împușcat după ce arma i-a fost luată.

Poliția locală a precizat că Pretti avea dreptul de deține și de a purta arma – în Minnesota, purtarea unui pistol în public este legală, dacă proprietarul are permis.

Wall Street Journal a relatat că Trump a fost întrebat de două ori în mod direct dacă agentul a acționat corect în timpul incidentului. El a răspuns: „Analizăm, examinăm totul și vom lua o decizie”.

„Nu-mi plac împușcăturile. Nu-mi plac. Dar nu-mi place când cineva participă la o manifestație și are o armă foarte puternică, încărcată la maxim, cu două încărcătoare pline cu gloanțe. Nici asta nu e bine”, a mai președintele.

Mai multe voci cer o anchetă corectă

Administrația Trump se confruntă cu presiuni din partea unor republicani, care s-au alăturat democraților în solicitarea unei anchete ample.

Condițiile anchetei au devenit un subiect de dezbatere după cazul Renee Good, prima cetățeană americană împușcată mortal de un agent federal în Minneapolis la începutul acestei luni.

Acel incident este anchetat de FBI, după ce oficialii din Minnesota s-au retras în urma unei dispute cu personalul federal.

O altă dispută ar putea apărea în timpul anchetei privind uciderea lui Pretti.

Duminică, șeful poliției din Minneapolis, Brian O’Hara, a declarat pentru BBC că agenții federali au împiedicat accesul ofițerilor statali la locul incidentului, în ciuda faptului că aceștia aveau un mandat de percheziție.

Oficialii locali și martorii contestă discursul administrației

Agenții federali l-au împușcat mortal pe Pretti în Minneapolis sâmbătă, în timpul unui protest local față de intervenția ICE în Minnesota.

Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) a declarat că agenții au tras în legitimă apărare după ce Pretti s-a opus încercărilor lor de a-l dezarma.

Martorii oculari, oficialii locali și familia victimei au contestat această versiune, subliniind că el avea un telefon în mână, nu o armă.

Înregistrările au sugerat de altfel că Pretti a fost rapid imobilizat, trântit la pământ și împușcat în ciuda faptului că nu a intenționat să își folosească arma.

Comandantul Poliției de Frontieră a SUA, Greg Bovino, a declarat anterior că, în momentul împușcăturilor, agenții Serviciului de Imigrare și Vamă (ICE) căutau un bărbat numit Jose Huerta Chuma în cadrul unei operațiuni „țintite” și că Chuma avea antecedente penale pentru violență domestică, vătămare corporală intenționată și tulburarea ordinii publice.

Departamentul de Corecție din Minnesota (DOC) a respins aceste afirmații și a declarat că Huerta nu a fost niciodată în custodia DOC din Minnesota, iar înregistrările publice reflectau doar infracțiuni rutiere minore comise cu mai bine de un deceniu în urmă.

Politicieni republicani își declară îngrijorarea

Printre republicanii care și-au exprimat îngrijorarea cu privire la aceste evenimente se numără guvernatorul statului Oklahoma, Kevin Stitt, care a declarat pentru CNN că oamenii au văzut la televizor cum concetățenii lor americani au fost împușcați și că „tacticile și responsabilitatea autorităților federale” au devenit o preocupare tot mai mare pentru alegători.

Senatorul Bill Cassidy a afirmat că ancheta privind al doilea incident mortal ar trebui să implice atât autorități federale, cât și statale. El a spus că incidentul a fost „incredibil de tulburător” și că „credibilitatea ICE și DHS sunt în joc”.

Congresmanul James Comer, un aliat al lui Trump, a sugerat că președintele ar trebui să ia în considerare retragerea agenților de imigrare din Minneapolis și trimiterea lor în altă parte, declarând pentru Fox News că primarul orașului și guvernatorul statului îi pun în pericol și că „există riscul de a pierde și mai multe vieți nevinovate”.

În comentariile sale pentru Wall Street Journal, Trump a spus despre desfășurarea agenților: „La un moment dat, vom pleca. Noi am făcut ce trebuia, ei au făcut o treabă fenomenală”.

La rândul lor, democrații din Congres au răspuns amenințând că vor bloca un pachet financiar cheie pentru funcționarea guvernului dacă acesta conține fonduri pentru DHS, ridicând perspectiva unei noi închideri a guvernului federal.

Foștii președinți democrați Bill Clinton și Barack Obama au criticat amândoi situația din Minneapolis.

Asociația Națională a Armelor de Foc (NRA) – care de obicei este aliniată cu Trump – a ripostat și ea după comentariile administrației, alăturându-se altor grupuri de lobby din SUA care militează pentru dreptul la arme și solicitând o anchetă completă.

Într-o declarație, asociația a afirmat: „Vocile publice responsabile ar trebui să aștepte o anchetă completă, nu să facă generalizări și să demonizeze cetățenii care respectă legea”.

Familia lui Pretti, „dezgustată de minciunile administrației”

În weekend, în oraș au avut loc mai manifestații de comemorare pentru Pretti.

Protestele s-au extins și în alte orașe din SUA, inclusiv New York, Chicago, Los Angeles și San Francisco.

Directorii executivi ai peste 60 de companii cu sediul în Minnesota, printre care 3M, Best Buy și Target, au semnat, de asemenea, o scrisoare deschisă în care solicită „o dezamorsare imediată a tensiunilor” și ca autoritățile locale și federale „să colaboreze pentru a găsi soluții reale”.

Administrația a caracterizat operațiunea din Minneapolis ca fiind o măsură de siguranță publică menită să expulzeze infractorii aflați ilegal în SUA. De asemenea, în mai multe declarații oficiale, Pretti a fost descris ca fiind un „terorist intern”.

Familia lui Pretti a reacționat, spunând că „minciunile revoltătoare spuse despre fiul nostru de către administrație sunt condamnabile și dezgustătoare”.

„Vă rugăm să spuneți adevărul despre fiul nostru. Era un om bun”, a declarat familia sa în comunicat.

Tensiuni în Minnesota

Incidentul a avut loc după săptămâni de tensiuni între autoritățile din Minnesota, agenții federali și protestatarii care au ieșit în stradă pentru a manifesta în timpul raidurilor anti-imigrație.

La începutul acestei luni, un agent ICE a ucis-o pe Renee Good, o rezidentă a orașului Minneapolis, care participa la o astfel de manifestație.

Măsurile represive ale lui Trump în Minneapolis au fost lansate în decembrie, după ce unii imigranți somalezi au fost condamnați pentru fraudarea masivă a programelor de asistență socială ale statului. Statul găzduiește cea mai mare comunitate de imigranți somalezi din SUA.

Agenții ICE au puterea de a opri, reține și aresta persoanele pe care le suspectează că se află ilegal în SUA.

Mai multe sondaje sugerează că aproximativ jumătate dintre alegătorii din întreaga țară susțin eforturile lui Trump de a-i deporta pe cei care trăiesc ilegal în SUA.

Alte sondaje indică faptul că alegătorii sunt împărțiți în ceea ce privește modul în care Trump aplică politica împotriva imigranților fără documente.

Între timp, duminică seara, Trump a cerut într-o postare pe Truth Social ca autoritățile locale din Minnesota, precum și „TOȚI guvernatorii și primarii democrați din Statele Unite” să „coopereze în mod oficial cu administrația pentru a aplica legile națiunii noastre, în loc să se opună și să alimenteze flăcările diviziunii, haosului și violenței”.

El a solicitat, de asemenea, Congresului SUA să pună capăt statutului orașelor-sanctuar, care, potrivit lui, ar fi cauza „tuturor acestor probleme”.

Termenul „oraș sanctuar” este utilizat în mod obișnuit pentru a descrie locurile din SUA care limitează asistența acordată de oficialii locali autorităților federale de imigrare.