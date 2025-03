Ce a răspuns Victor Ponta după ce Gabriel Liiceanu a spus că „minte și când e întrebat cât e ceasul”

Candidat la alegerile prezidențiale, Ponta a spus că s-a decis să participe în cursă după ce a văzut în întâlnirea cu oamenii administrației Trump ”ceva ce n-am văzut niciodată până acum în politică”.

Invitat luni la HotNews, Victor Ponta a fost întrebat de unde vine reputația, pentru o parte a electoratului, exprimată de Gabriel Liiceanu, care a spus că „Ponta minte și când e întrebat cât e ceasul”.

„Am un foarte mare respect pentru nivelul intelectual al domnului Liiceanu. Dar am o totală neîncredere în credințele sale politice. Nu te poți pricepe la toate. El are o respingere față de mine, pe care o accept. Nu toată lumea trebuie să te placă. Eu am o neîncredere în simțul politic al domnului Liiceanu după ce recomandările sale, Traian Băsescu și Klaus Iohannis, au fost falimentare”, a afirmat Victor Ponta.

El a spus că e victima unei generalizări și că „toți generalizăm”, de la „cele mai înalte spirite, cum e Gabriel Liiceanu”.

Ponta a spus că vizita sa recentă în SUA, unde a ajuns la Mar-a-Lago, una dintre reședințele lui Donald Trump, a contribuit decisiv la decizia de a participa la alegeri. Ponta a explicat la HotNews că a sesizat în discuțiile personale cu cei din administrația Trump „ceva ce n-am văzut niciodată până acum în politică”. S-a referit la un nivel fără precedent de decizie și de siguranță a echipei Trump de a schimba lucrurile, nu doar în SUA, ci și în lume. ”Iar România poate cădea la mijloc în această situație. SUA este principalul nostru partener”, a spus Victor Ponta.