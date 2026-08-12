Ce a spus David Popovici despre rusul pe care l-a învins în cursa pentru aurul de la European

Înotătorul român David Popovici a declarat, miercuri, după câștigarea celui de-al treilea titlu consecutiv de campion european la 100 m liber, la Paris, că este mândru de realizarea sa, mai ales că a fost o cursă foarte rapidă, cu timpi mai buni decât la Jocurile Olimpice.

„A fost o cursă foarte, foarte strânsă. S-au obținut timpi mai rapizi decât la aproape orice ediție a Jocurilor Olimpice din trecut. Mă bucur că înotul european a ajuns la un nivel atât de înalt și felicitări tuturor adversarilor mei, pentru că am tras cu toții extrem de tare. Personal, mă bucur că am reușit să-mi apăr titlul. În general, e un pic mai ușor să vânezi un titlu decât să-l aperi, așa că sunt cu atât mai mândru de mine să apăr titlul ăsta. Am pus o anumită presiune pe mine să îmi mențin titlul de campion european, pe care l-am apărat deja la a treia ediție consecutivă”, a declarat David Popovici, după cursă, potrivit Agerpres.

„Pe ultimii 25 de metri am simțit că trebuie să-l întrec pe rus. Știam că el este mai bun decât mine pe prima jumătate a cursei, era limpede. Știam că trebuie să-mi păstrez calmul să nu înot panicat, pentru că mai mult te încetinește. Înotul de supraviețuire îți consumă mult mai multă energie. Așa că mi-am văzut de treabă și am recuperat pe ultima parte. Acum am de lucrat la combinarea primei jumătăți rapide și a plecării bune cu a doua jumătate în care vin puternic, așa cum știu eu să fac. Voi avea în continuare foamea asta, doar că îmi schimb puțin prioritățile”, a completat campionul român.

David Popovici a afirmat că și-ar fi dorit să obțină un record mondial, dar este conștient că acesta va veni: „Mi-aș fi dorit un record mondial acum, dar recordul mondial trebuie să vină natural, organic, nu doar pentru că mi-l doresc eu. Acum că știu exact ce mai am de lucrat, sunt și mai aproape de el”.

Rusul Egor Kornev, care a condus în prima jumătate a cursei, l-a felicitat pe Popovici pentru performanță.

„Bineînțeles, rusul m-a felicitat. Mă înțeleg bine cu el, chiar dacă nu știe engleză, reușim să ne înțelegem. L-am felicitat și eu, este un adversar demn. Cred că este cel mai rapid split din istorie pe prima jumătate într-o probă de 100 de metri. Dar proba de 100 de metri are două bazine. Acum îmi doresc să obțin și al șaselea titlu. Lăsând gluma la o parte, mă bucură foarte tare și îmi confirmă că facem lucrurile așa cum trebuie. Nu am de ce să schimb filosofia mea de antrenament sau abordarea asupra înotului. Atât timp cât sunt bine cu mine însumi, pot realiza lucruri mărețe și asta e foarte important. Cel mai important este să rămânem sănătoși la cap”, a mai spus David Popovici.

În ceea ce privește proba de 200 de m liber, Popovici a părut mai liniștit până vineri, când știe că va da din nou totul: „Mâine trebuie doar să mă calific în semifinală la 200 m, apoi în finală. Sigur nu va fi o competiție la fel de strânsă ca cea de la 100 de metri, unde s-a întâmplat ceva extraordinar și toți am înotat foarte bine. Dar asta nu înseamnă că trebuie să mă culc pe o ureche. Mâine nu va fi o zi ușoară, însă nu este o zi în care nu trebuie să dau 100%. 100% va fi poimâine, în finală”.

Înotătorul român David Popovici, campion olimpic, mondial și european, a câștigat medalia de aur în proba de 100 m liber, miercuri seara, la Campionatele Europene de natație de la Paris, cu nou record al competiției, 46 sec 56/100.

Popovici, care era al doilea după prima lungime de bazin, a fost urmat în clasamentul final de rusul Egor Kornev, 46 sec 74/100, și de maghiarul Kristof Milak, 46 sec 87/100.

David Popovici a reușit să îmbunătățească recordul competiției, 46 sec 72/100, pe care îl stabilise în semifinalele de marți.

Pentru David Popovici este al treilea titlu european consecutiv la 100 m liber, după cele din 2022 și 2024.

Popovici va evolua și la 200 m liber, fiind programat în serii joi, de la 10:59, ora României.