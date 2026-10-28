Ce a spus Trump despre o întâlnire Putin-Zelenski: „Foarte curând”

Președintele american Donald Trump a afirmat miercuri că o întâlnire între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski va fi organizată „foarte curând”, potrivit France Presse.

„O întâlnire va fi organizată foarte curând și cred că am putea înregistra progrese importante”, a declarat Trump presei, referindu-se la eforturile diplomatice de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, care durează de mai bine de patru ani și jumătate.

Declarația vine după ce, duminică, Zelenski a spus că în noiembrie, va avea loc, cu medierea Statelor Unite, o întâlnire ruso-ucraineană, pentru a relansa negocierile de pace, aflate în impas de la începutul anului.

„Suntem pregătiți să discutăm. Dacă este vorba despre chestiunea teritorială, aceasta trebuie abordată la nivel de lideri. Celelalte chestiuni țin de competența grupurilor tehnice. Așadar, toate aceste aspecte vor putea fi discutate în noiembrie”, a declarat președintele ucrainean într-un interviu acordat televiziunii naționale.

Rusia anunțase cu două zile înainte că o astfel de întâlnire era prevăzută în noiembrie la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, în cadrul eforturilor recente ale Statelor Unite de a relansa negocierile de pace.

Negocieri directe între ruși și ucraineni au mai avut loc în 2025, fără a duce la o soluționare a conflictului, ambele părți insistând asupra condițiilor lor.

Kremlinul a respins însă până în prezent orice perspectivă de întâlnire între Putin și Zelenski în altă parte decât la Moscova.

Rusia respinge orice încetare a luptelor înainte de un acord de fond, susținând că un armistițiu ar oferi Kievului posibilitatea de a se reînarma.