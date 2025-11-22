Ce a văzut un jurnalist rus acreditat la Kremlin la prima reacție a lui Vladimir Putin după planul de pace al lui Trump / Rolul Chinei explicat de Putin

Pe 21 noiembrie, Putin a ținut o ședință de rutină a Consiliului de Securitate al Federației Ruse prin videoconferință. A fost momentul în care comentariile sale despre planul de pace au fost selectate și au ajuns în toată lumea. Ziaristul rus Andrei Kolesnikov, corespondent la Kremlin, a urmărit întreaga teleconferință, și comentează nu doar ce a spus Putin, ci și ceea ce publicul nu a văzut.

Consiliul de Securitate al Federației Ruse a avut loc vineri, chiar după ce cele 28 de condiții ale planului de pace întocmit de administrația Donald Trump fuseseră publicate în toată lumea, punct cu punct.

Ședința a avut alte subiecte. În fața unui display mare, Vladimir Putin le-a anunțat, în debutul întâlnirii: „Avem două întrebări importante astăzi”, a spus Putin. „Despre prioritățile președinției Rusiei la CSTO (n.r. Organizație militară a Rusiei și a cinci state ex sovietice) și „strategia Federației Ruse de combatere a practicilor neocoloniale”.

Întreruperea care a mutat discuția la planul de pace al lui Trump

Apoi, Putin l-a invitat pe Serghei Lavrov să vorbească despre cele două teme. Dar, înainte ca Lavrov să poată spună ceva, a intervenit Valentina Matvienko, femeia cu cea mai înaltă funcție în Federația Rusă. Matvienko este liderul camerei superioare a Parlamentului Rusiei.

Ea i-a spus președintelui că „toată lumea vorbește despre planul de pace” și că îl roagă să le spună care este părerea sa, a relatat ziaristul rus Andrei Kolesnikov, acreditat la Kremlin din partea ziarului Kommersant.

„Sigur, nu e niciun secret”, a răspuns Vladimir Putin invitației de a da detalii. Kolesnikov a urmărit cu atenție ce a spus Putin, corelând cu alte sute de intervenții și discursuri ale președintelui, pe care ziaristul le-a văzut, încă înainte de războiul contra Ucrainei. Kolesnikov a fost și în Alaska, când Trump și Putin s-au întâlnit.

„Suntem gata să demonstrăm flexibilitatea care ni se oferă”

„Planul de pace al președintelui Trump pentru rezolvarea situației din Ucraina a fost discutat înainte de întâlnirea din Alaska”, a povestit Putin. „Și în timpul acestei discuții preliminare, partea americană ne-a cerut să facem anumite compromisuri, să dăm dovadă, după cum au spus ei, de flexibilitate”, a spus Putin, „aparent într-o dispoziție ironică”, observă jurnalistul.

Americanii le solicitaseră o înghețare a liniei frontului, remarcă observatorul de la Kremlin, lucru cu care Putin nu a fost de acord. Între timp, frontul a ajuns într-un punct mai convenabil pentru Rusia.

„Suntem gata să demonstrăm flexibilitatea care ni se oferă”, s-a exprimat Putin pe ecran, în fața Consiliului de Securitate al Rusiei.

Vladimir Putin, în timpul ședinței Consiliului de Securitatea al Federației Ruse Foto: Profimedia

Putin a spus că China susține ideile din plan

Apoi, Vladimir Putin a zis că ideile planului au fost împărtășite, în secret, cu China, India, Brazilia și alte țări a ceea ce el a numit „Sudul global”. Toate aceste țări susțin aceste puncte, a spus Putin. A insistat: toate.

Ziaristul a consemnat că „prin urmare, mulți știau totul”. Și se miră că „nimeni nu a divulgat informația. Se pare că au fost avertizați în mod serios”.

Putin a numit planul de pace al lui Trump „noua versiune, care este, în esență, un plan modernizat în 28 de puncte”. Zelenski l-a numit documentul care vine „în unul dintre cele mai grele momente din istoria noastră” și a cărei adoptare ar știrbi „demnitatea” Ucrainei, dar a cărei respingere ar însemna pierderea parteneriatului cu SUA.

A infirmat că planul a fost redactat de SUA și de Rusia, împreună

Vladimir Putin a spus că noul plan este opera exclusivă a administrației Donald Trump. A negat că e un document comun ruso-american.

„Avem acest text”, a confirmat președintele rus în fața display-ului. „L-am primit prin canalele existente de interacțiune cu administrația americană. Cred că și acesta poate constitui baza unui acord de pace definitiv.”

El a mai spus că nu crede că SUA a obținut acordul părții ucrainene. „Se pare că Ucraina și aliații săi europeni încă se află sub iluzia că vor provoca Rusiei o înfrângere strategică pe câmpul de luptă”. Acest lucru, a afirmat Putin, e din cauză că nu au informații corecte despre câmpul de luptă. El a dat exemplul unei localități despre care a pretins că Rusia a eliberat-o când Ucraina susținea că doar câteva zeci de soldați ruși sunt pe străzi.

„Semnalul este clar: Rusia va semna acest plan”

Cei din ședință îl încurajau entuziaști pe Putin, povestește ziaristul. Apoi, Putin a amenințat:

„Dacă Kievul refuză să discute propunerea președintelui Trump și refuză să o facă, atunci atât ei, cât și războinicii europeni trebuie să înțeleagă că evenimentele care au avut loc la Kupiansk se vor repeta inevitabil în alte zone cheie ale frontului! Poate nu atât de repede pe cât ne-am dori, dar se vor repeta inevitabil”.

În acel moment, ziaristul a notat: „Deci argumentul suprem al lui Putin este forța militară. Așa a fost vreme de 4 ani”.

„Dar noi”, a explicat președintele rus, „așa cum am spus de multe ori înainte, suntem pregătiți și pentru negocieri pașnice, pentru rezolvarea pașnică a problemelor. Cu toate acestea, acest lucru necesită, desigur, o discuție substanțială a tuturor detaliilor planului propus. Suntem pregătiți pentru asta”.

Corespondentul la Kremlin a tras concluzia sa: „Semnalul este clar: Rusia va semna acest plan. Există câteva considerente, mai ales dacă Ucraina are propriul său plan, dar va semna”.

Aici Putin a pus punct discuției. „Să trecem la subiectele propuse pentru discuție”, a revenit președintele la documentele sale. Și l-a rugat pe ministrul de Externe Serghei Lavrov să revină la temele Consiliului de Securitate al Federației Ruse.

Adică la „lupta împotriva practicilor neocolonialismului”, despre care jurnalistul rus spune folosind o ironie că, în Rusia, „este o discuție eternă”.

„It” a fost interzis în Rusia

Tot recent, o știre de mult mai mici dimensiuni a apărut pe agenția rusă TASS.

Romanul „It” al scriitorului american Stephen King a fost retras oficial din vânzare în Rusia. Versiunea în limba rusă a cărții a devenit „aproape imposibil” de găsit atât în librăriile tradiționale, cât și online.

Într-o declarație pentru TASS, serviciul de presă al retailerului online rus Wildberries & Russ a comentat că „respectă pe deplin legea și nu permite vânzarea niciunui produs interzis în Federația Rusă”. Nu s-a oferit nicio explicație cu privire la modul în care King sau romanul său au încălcat legile rusești.

Stephen King este de mult timp un critic deschis al războiului Rusiei în Ucraina.

În ultimii ani, mai multe legi de cenzură au afectat inclusiv literatura pe care rușii o pot citi. Au avut loc inclusiv raiduri ale poliției în librării pentru că ar fi stocat „titluri interzise”.