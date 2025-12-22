Ce afecțiune îți poate distorsiona vederea fără să-ți dai seama: keratoconusul

Keratoconusul este o afecțiune în care corneea, structura transparentă din fața ochiului, începe să se subțieze și să își piardă forma naturală. În timp, această deformare modifică felul în care lumina intră în ochi și poate crea o vedere distorsionată, neclară, uneori imposibil de corectat cu ochelari. Pentru mulți pacienți, primele simptome pot părea doar o creștere ciudată a dioptriilor, însă realitatea este că diagnosticul precoce este esențial.

La Clinicile Dr. Holhoș, evaluarea pentru keratoconus începe cu o serie de măsurători detaliate ale corneei. Aparatul MS-39 (topograf și tomograf), unul dintre cele mai avansate sisteme de analiză corneană, permite vizualizarea în profunzime a structurii corneei și detectarea subțierilor incipiente pe care testele clasice nu le observă. Pentru cazurile complexe, investigația este completată cu ARC Scan, un echipament unic în România, specializat în măsurarea exactă a grosimii și arhitecturii corneene. Prin aceste scanări, medicii pot face diferența între o dioptrie instabilă și o afecțiune în evoluție.

„Keratoconusul trebuie prins devreme. Cu cât diagnosticul e mai precis și mai rapid, cu atât putem interveni înainte ca boala să avanseze”, explică doctorul Teodor Holhoș, chirurg oftalmolog și fondatorul clinicilor care îi poartă numele. El subliniază că multe dintre complicațiile severe pot fi evitate dacă pacientul ajunge la medic în stadiul în care structura corneei poate fi încă stabilizată.

Pe baza acestor investigații, medicul stabilește opțiunile potrivite pentru fiecare pacient. În formele incipiente se poate recomanda cross-linking, o procedură care întărește corneea și oprește evoluția bolii. În situațiile avansate, soluțiile sunt personalizate, de la lentile speciale până la intervenții chirurgicale dedicate. Esențial este ca diagnosticul să fie corect, complet și realizat cu aparatură de ultimă generație.

Keratoconusul nu este o condamnare, dar este o cursă contra timpului. Iar tehnologia actuală face ca această cursă să poată fi câștigată, dacă pacientul ajunge la timp la investigații.

Articol susținut de Clinicile Dr. Holhoș