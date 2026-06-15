Ce agenți AI a folosit antreprenoarea de origine română care a făcut 30 milioane de dolari cu doar 2 angajați. Și ce nu ar lăsa niciodată în seama inteligenței artificiale

StartupCafe.ro a relatat recent cum antreprenoarea de origine română Alina Vandenberghe, co-CEO al companiei americane Chili Piper, a ajuns la venituri anuale de peste 30 de milioane de dolari cu ajutorul AI și al unei echipe de marketing reduse, temporar, de la 22 la doar 2 oameni.

În răspunsurile transmise ulterior redacției, fondatoarea oferă noi detalii despre transformarea companiei, explică ce agenți AI folosește Chili Piper și spune ce activități nu ar încredința niciodată inteligenței artificiale.

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