Ce amenzi s-au dat în București celor care nu și-au curăţat trotuarele de zăpadă şi gheaţă

Poliția Locală a aplicat 41 de amenzi, în valoare totală de aproximativ 100.000 de lei, celor care nu au curățat trotuarele de gheață sau zăpadă în București.

Reprezentanții instituției subliniază că vor continua să monitorizeze situația.

„Au trecut 24 de ore de la încetarea ninsorii, afară este ger, iar trotuarele se transformă ușor în luciu de gheață, precizează Direcția Generală de Poliție Locală a Municipiului București într-o postare pe Facebook.

„În total, pentru trotuare pline necurățate de zăpadă sau gheață, polițiștii locali ai Municipiului București au dat 41 de sancțiuni în valoare totală de circa 100.000 de lei. Respectarea regulilor nu este doar o obligație legală, ci și un gest de responsabilitate civică. Cine nu înțelege asta, suportă consecințele”, au transmis oamenii legii.

Controalele au vizat cu precădere zona centrală a Bucureștiului, incluzând artere și zone principale precum Bd. Carol, Calea Victoriei, bulevardele Lascăr Catargiu și Magheru, Piața Amzei, străzile Arthur Verona, George Enescu, Episcopiei, Centrul Istoric și Bd. Regina Elisabeta.

„Vestea bună e că marea parte din cei cu care am discutat pe parcursul zilei de ieri au înțeles demersul nostru. Iar acolo unde am găsit comercianți care au trecut la lopată pe loc, sancțiunea a fost mai mică. Din păcate, deși le-am pus în vedere ce trebuie să facă, am întâlnit și societăți unde nu s-a luat nicio măsură. Amenda a fost proporțională. Nu în ultimul rând, pentru cazurile în care, la fața locului nu am putut lua legătura cu niciun reprezentant, inițiem demersuri și vom continua să aplicăm legea”, se mai arată în postare.

În cursul zilei de luni, aproximativ 300 de persoane fizice și juridice au fost somate să curețe zăpada de pe trotuare.

Autoritatea locală a reamintit că sancțiunile pentru cei care nu se conformează sunt de 200-500 de lei în cazul persoanelor fizice și de 500-2.000 de lei pentru persoane juridice.